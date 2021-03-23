Süleyman Soylu'dan çarpıcı FETÖ açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın toplantısına katıldı. Soylu, 2016'dan bu yana düzenlenen FETÖ operasyonlarının sayısal verilerini paylaştı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz sonrası FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 54 bin 86 operasyon gerçekleştirildiğini söyledi. Soylu, gözaltına alınanlardan 45 bin 338'inin tutuklandığını açıkladı.

Süleyman Soylu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Stratejik Araştırmalar Kurulu 54'üncü Toplantısına katılarak konuşma yaptı.

KOM Daire Başkanlığının koordinasyonunda 15 Temmuz 2016'dan bu yana FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 54 bin 86 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Soylu, bu operasyonlarda gözaltına alınan 137 bin 361 şüpheliden 45 bin 338'inin tutuklandığını söyledi.

Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ise 29'u ulusal, 13'ü bölgesel 295'i yerel suç örgütü olmak üzere toplam 337 organize suç örgütünün çökertildiğini anlatan soylu, geçtiğimiz yıl 7'si ulusal olmak üzere 86 organize suç örgütünün çökertildiğini belirtti.