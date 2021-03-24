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İsrail savaş uçakları Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

İSRAİL savaş uçakları, Gazze Şeridi'ndeki bazı noktalara saldırı düzenledi. Eylemi Gazze'den üstlenen bir grup olmadı. 

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Abluka altındaki Gazze'nin kuzey ve orta kesimlerine düzenlenen saldırılarda can kaybı ya da yaralanmalara ilişkin henüz bilgi verilmedi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, savaş uçakları ve helikopterlerinin roket üreten bir noktaya ve Hamas'a ait askeri bir mevziye saldırı düzenlediğini duyurdu. 

Adraee, saldırının dün akşam Gazze'den İsrail'e doğru fırlatılan rokete karşılık yapıldığını kaydetti. 

İsrail ordusu, dün akşam Gazze'den İsrail'de açık alana düşen bir roket fırlatıldığını açıklamıştı. Eylemi Gazze'den üstlenen bir grup olmadı. 

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