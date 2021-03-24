İzmir'de feci intihar! 20 yaşındaki genç, trenin geçişi sırasında raylara atladı
İZMİR'in Buca ilçesinde, psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen 20 yaşındaki Turgut Elvan isimli genç, trenin geçişi sırasında raylara atlayarak yaşamına son verdi.Abone ol
İzmir'de Şirinyer İZBAN durağında meydana gelen olayda, psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen Turgut Elvan, Cumaovası-Aliağa yönüne giden trenin geçişi sırasında raylara atladı. Elvan, trenin çarpması sonucu metrelerce sürüklendi.
Korkunç olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde gencin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra Elvan’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.