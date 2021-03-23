BIST 1.377
DOLAR 7,92
EURO 9,44
ALTIN 439,37
HABER /  SPOR
ADV Zekat berekettir, iyiliktir, rahmettir,  arınmaktır, şükürdür

FIFA'dan Dünya Kupası'ndaki değişikliğe açık kapı

Anadolu Ajansı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası'nın 2 yılda bir düzenlenmesi teklifinin tartışılacağını belirtti.

Abone ol

FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger'in gündeme getirdiği öneri hakkında FIFA TV'ye değerlendirmelerde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte uluslararası maç takviminin yeniden masaya yatırıldığını belirten Infantino, "Kulüp futbolu ve milli takımlar arasında doğru dengeyi bulmamız gerekiyor. Bunun için, Arsene Wenger'in teklifi de dahil tüm öneri ve fikirleri dikkate almalıyız" ifadelerini kullandı.

FIFA'da konunun tartışılacağını kaydeden Infantino, "Mevcut durumdan kimsenin memnun olmadığı gözüküyor. Arsene Wenger, sadece teknik direktör değil, aynı zamanda gerçek bir futbol profesörü. Kesinlikle söyleyecek şeyleri var. Herkesle konuşacağız ve önerileri göz önünde bulunduracağız. Eğer mümkünse daha iyisi için değişmeye çalışacağız" yorumunu yaptı.

Wenger, iki Dünya Kupası arasındaki 4 yıllık sürenin uzun olduğunu ve takvimde değişiklik yapılması gerektiğini savunmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Ekonomi Reformları Eylem Planı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinden ilan edildi
NATO'dan dikkat çeken açıklama: Türkiye'nin önemli bir rolü bulunuyor
CHP'li vekilin Meclis'teki protestosuna uyarı cezası
Liselerde yüz yüze sınavlara erteleme geldi
Mersin'de taciz sanığına 19 yıl hapis!
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Davutoğlu'nu ziyaret etti
Türkiye 23 Mart 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Merkel'le görüştü
Mahir Ünal ne dedi, Ak Parti karşıtları ne anladı? 
Süleyman Soylu kaçak sigara oranını açıkladı
Yorumlar