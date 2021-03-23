Ekonomi Reformları Eylem Planı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinden ilan edildi

10 ana başlıktan oluşan Ekonomi Reformları Eylem Planı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinden ilan edildi. Buna göre, kamuda taşıt alımı ve kiralamasına katı sınırlamalar getirilecek.

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 'Ekonomi Reformlarımızın takvimini tamamladık. Bakanlığımızın internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Hayırlı olsun.' açıklamasıyla gelişmeyi duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı, “Harcama Disiplini Sağlanacaktır. Bütçe hazırlık sürecinin sadeleştirilmesi kapsamında Orta Vadeli Program (OVP) ve Orta Vadeli Mali Plan (OVMP) tek bir belge haline getirilecektir.”

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Ekonomi reformları eylem planındaki 10 ana başlık

1. KAMU MALİYESİ

2. FİYAT İSTİKRARI

3. FİNANSAL SEKTÖR

4. CARİ AÇIK

5. İSTİHDAM

6. KURUMSAL YÖNETİŞİM

7. YATIRIMLARIN TEŞVİK EDİLMESİ

8. İÇ TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI

9. REKABET

10. PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ

Reformda dikkat çeken ayrıntılar

* Geliri düşük olan küçük esnafa vergi muafiyeti sağlanacak.

* Kamuda taşıt alımı ve kiralamasına katı sınırlamalar getirilecek.

* Basit usulde vergilendirilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnaf gelir vergisinden muaf tutularak, beyan yükümlülükleri kaldırılacak.



* Fiyat istikrarının sağlanması amacıyla enflasyon dinamiğini takip etmek, dezenflasyon süreci önünde risk oluşturan şokları değerlendirmek, gerekli önlemleri belirlemek ve yönetmek için Fiyat İstikrarı Komitesi oluşturulacak.



* Müstakil bir Katılım Finans Kanunu hazırlanarak, çeşitli kanunlar altında düzenlenen katılım finans sektörü tek bir çatı altında toplanacak, katılım finans altında yer alan tüm sektörlere yönelik uluslararası standartlarda Merkezi Danışma Kurulu hayata geçirilecek.