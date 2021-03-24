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İstanbul'un bazı bölgelerinde kısa süreli kar ve dolu yağışı

İSTANBUL'un bazı bölgelerinde kısa süreli kar yağışı ve dolu görüldü. Karla karışık yağmurun gün boyu devam etmesi bekleniyor.

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Anadolu Yakası'da Beykoz ve Üsküdar ilçelerinde sabaha karşı 05.30 sıralarında başlayan kar yağışı kısa süre devam etti. İki ilçenin bazı bölgelerinde ise dolu yağdı. Yağış nedeniyle bazı yerlerde yol kenarlarında beyaz örtü oluştu.

Öte yandan, İstanbul'da karla karışık yağmurun gün boyu devam etmesi bekleniyor.

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