Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan önemli açıklamalar: AB üyeliği stratejik hedefimiz

Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin, Türkiye için stratejik bir hedef olmaya devam ettiğini belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "25-26 Mart tarihindeki AB Zirvesi’nden somut çalışmaların önünü açacak bir netice bekliyoruz" diye konuştu.

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AB Ekonomi Komiseri Paolo Gentiloni ile video konferans yoluyla görüşen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, görüşmede "Sistemik ve spesifik yapısal sorunların yanı sıra mevcut Gümrük Birliği Anlaşması, her geçen gün önem kazanan hizmetler ve e-ticaret gibi alanları kapsamıyor. Bu bakımdan Gümrük Birliği, taraflar arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gerçek potansiyelini ve ortaklık anlaşmamızın ortaya koyduğu vizyonu yansıtmakta yetersiz kalıyor." ifadelerini kullandı.

Gentiloni de gümrük işlemlerinin dijitalleştirilmesi, bu doğrultuda IT açısından gerekli teknolojik dönüşümün sağlanması için iş birliğine hazır olduklarını vurguladı.