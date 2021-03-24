Meteoroloji'den kritik uyarılar! İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek?
İSTANBUL'da Anadolu ve Avrupa Yakası'nın bazı bölgelerinde kısa süreli kar ve dolu yağışı etkili oldu. Peki soğuk ve yağışlı hava kaç gün sürecek? Meteoroloji 5 günlük hava durumunu paylaştı. İşte detaylar...
15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi ve D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde aniden başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle bazı yerlerde yol kenarlarında beyaz örtü oluştu.
Beykoz ve Üsküdar'da 05.30 sıralarında başlayan kar yağışı kısa süre devam etti. İki ilçenin bazı bölgelerinde ise dolu yağdı. Avrupa Yakası'nda da bazı bölgelerde aralıklarla kar yağışı görülüyor. Öte yandan Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kıyı Ege, Akdeniz kıyı kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.