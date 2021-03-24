Meteoroloji'den kritik uyarılar! İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek?

Beykoz ve Üsküdar'da 05.30 sıralarında başlayan kar yağışı kısa süre devam etti. İki ilçenin bazı bölgelerinde ise dolu yağdı. Avrupa Yakası'nda da bazı bölgelerde aralıklarla kar yağışı görülüyor. Öte yandan Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.