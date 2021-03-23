Gram altın 600 liraya çıkacak! Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş tarih verdi 'bekleyin' dedi

Yatırımcısına kritik uyarılarda bulunan Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş gram altın fiyatlarında yükselişin olacağını fakat bunun için biraz daha beklemek gerektiğini belirtti. Gram altın fiyatı öngörüsünü 600 lira olarak revize eden Memiş tarih de verdi.

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403 lira seviyesine kadar inen gram altın fiyatları hafta başında yatırımcısını şoke etti ve 470 lirayı gördü. Yatırımcının ise kafası karışık. Altın fiyatları yeniden düşüşe geçer mi yoksa 2020 yılındaki gibi rekor üstüne rekor kırar mı? Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş yatırımcısına bomba tüyolar verdi. Memiş şunları kaydetti:

Gram altın TL fiyatı 440 lira seviyesinde dalgalanmaya devam ediyor. Bu da gram altının bize 410-415 lira seviyesine gerileyeceğini bize işaret ediyor. Dolar TL kurundaki düşüşlerle birlikte. Dolar kuru zıplattı dolar kuru indirecek.

"Belirsizliğin ve risklerin arttığı bir dönem"

Tercih yatırımcının dileyen satar dileyen alır dileyen işlem yapar. Öyle bir süreçten geçiyoruz ki belirsizliğin arttığı risklerin arttığı dönemden geçiyoruz yarın nasıl bir piyasaya uyanacağız bilmiyoruz. Nasıl ki cumartesi günü 403 liradan haftayı tamamlayan gram altın pazartesi gününe 470 liradan başlamışsa bunun şokunu insanlar yaşamışsa aynı senaryolar aylık bazda karşımızda olabilir.

"Gram altın 600 liraya çıkacak"

Gram Altın TL fiyatında 540-560 seviyelerini beklediğimi ifade ettim. Bu öngörümü 600 lira seviyesinde revize ettiğimi ifade etmek isterim. Riskler ve uluslararası piyasalarda dolar varlıklarının değer kazanıyor olması yine hem doları hem emtia fiyatlarını yukarı yönlü ataklarını gerçekleştirebilir.

"Eylül, Ekim, Kasım'ı bekleyin"

Gerileme ile birlikte varlıklarınızı altın olarak değerlendirirseniz isabetli karar vermiş olursunuz. Ben olsam altın yapardım varlıklarımı beklerdim faizlerin düşmesini beklerdim. Eylül, ekim, kasıma kadar altında beklemeyi tercih ederdim.