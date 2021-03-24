BIST 1.377
DOLAR 7,90
EURO 9,40
ALTIN 441,31
HABER /  DÜNYA
ADV Zekat berekettir, iyiliktir, rahmettir,  arınmaktır, şükürdür

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Alman mevkidaşına Kuzey Akım 2 projesine karşı olduklarını aktardı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Brüksel'de görüştüğü Alman mevkidaşı Heiko Maas'a "ABD'nin Kuzey Akım 2 projesine karşı olduğunu" söyledi.

Abone ol

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yapılan yazılı açıklamada, Blinken ile Maas arasındaki görüşmede ikili ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Bakan Blinken, Rusya'nın ortak güvenliğimize zarar verme çabalarına karşı ABD'nin müttefiklerimizle birlikte çalışmaya kararlı olduğunu ve aynı şekilde Kuzey Akım 2 boru hattına da karşı olduğunu vurgulamıştır." ifadesi kullanıldı.

Blinken ile Maas arasındaki görüşmede ABD ile Almanya arasındaki ortak çıkarların ve iş birliği alanlarının da altının çizildiği ve ikili ilişkilerin önemine vurgu yapıldığı kaydedildi.

Blinken Alman, Fransız ve İngiliz mevkidaşları ile bir araya geldi
Öte yandan Sözcü Price, Bakan Blinken'ın Alman, Fransız ve İngiliz mevkidaşları ile Brüksel'de ortak bir görüşme de gerçekleştirdiğini ve "ortak meydan okumalara karşı transatlantik ittifak ilişkilerinin önemine vurgu yapıldığını" açıkladı.

Tüm ülkelerin NATO'ya ve transatlantik ilişkilere güçlü şekilde bağlı olduğu vurgulanan açıklamada, bakanların ABD ile AB arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesi konusunda kararlı oldukları belirtildi.

Açıklamada, "Bakanlar Rusya ve Çin kaynaklı meydan okumaları ele aldılar, Afganistan, İran, Libya ve Yemen'deki son durumu görüştüler. Ortak güvenlik ve ekonomik endişeleri ele alırken transatlantik ilişkilerin merkezde olacağını vurguladılar." ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre Blinken, küresel sorunların çözümü noktasında Avrupa ülkeleriyle her zaman koordinasyon içinde olacaklarının da mesajını verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Tatile gelen polis memuru, çayda boğuldu skandallar ortaya çıktı
Bolu'da yolcularla tartışan kişi otobüsten indirildi yolun karşısına geçerken can verdi
FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle aranıyorlardı! Eski 4. sınıf emniyet müdürü ile eşi yakalandı
Gram altın 600 liraya çıkacak! Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş tarih verdi 'bekleyin' dedi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan önemli açıklamalar: AB üyeliği stratejik hedefimiz
IMF'den 650 milyar dolarlık özel çekme hakkı tahsis etme planı
AK Parti Kongresi... Parti yönetiminde bakın hangi değişiklikler bekleniyor!
Rus savaş gemilerinden Karadeniz'de tatbikat! NATO tatbikatının yapıldığı bölge
Harp okullarına giriş koşullarında değişiklik! 'İrticai faaliyetlere karışmamış olma' şartı kaldırıldı
İzmir'de feci intihar! 20 yaşındaki genç, trenin geçişi sırasında raylara atladı
Yorumlar