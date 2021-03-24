CHP’li Ovacık Belediyesi'nden işçilere yüzde 25 zam

TUNCELİ'nin CHP’li Ovacık ilçe belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle işçi maaşlarına yüzde 25 oranında zam yapıldı.

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Tunceli’de Genel-İş Sendikası ile CHP’li Ovacık Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesiyle işçilere yüzde 25 zam yapıldığı açıklandı. Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül "Sözleşme öncesi işçilerimiz ile sohbet edip karşılıklı talepleri alıp hiçbir aracı olmadan anlaşma sağladık." açıklaması yaptı.

Sözleşmede kadınlara özel izin hakkı

Sözcü’den Evren Demirdaş imzalı habere göre Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, şunları söyledi: Kadına yönelik şiddetin bir türlü önlenmesi bir yana günbegün attan şiddet ortamında İstanbul Sözleşmesi'nden de maalesef çekilmiş olmamız çok üzüntü verici. Böyle bir ortamda emekçilerimiz ile yapmış olduğumuz toplu iş sözleşmesinde kadınlarımıza bir nebze olsun destek ve moral için kadını önceleyen bir tutum sergiledik. Bu sebeple 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nü izin olarak sözleşmelerine ekledik.

"Talepleri alıp hiçbir aracı olmadan anlaşma sağladık"

Ayrıca kadınlarımızın ayın herhangi bir gününü kendi ihtiyaç doğrultusunda izin kullanmalarını da sözleşmelerine ekledik. Ovacık Belediyesi bundan sonra da kadınlarımızın yanında olacak ve her konuda onları desteklemeye devam edecek. Bir diğer önemli durum ise sözleşme öncesi işçilerimiz ile sohbet edip karşılıklı talepleri alıp hiçbir aracı olmadan anlaşma sağladık. Yaklaşık yüzde 25'lik bir zam oranı ve sosyal haklar ile kadınlarımızı önceleyen bir toplu sözleşme yaptık. Emekçilerimize hayırlı olsun.