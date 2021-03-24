BIST 1.377
DOLAR 7,90
EURO 9,40
ALTIN 441,31
HABER /  GÜNCEL
ADV Zekat berekettir, iyiliktir, rahmettir,  arınmaktır, şükürdür

Helin'in hayatını atletizm öğretmeni kararttı! PKK'dan kaçan genç kız tek tek anlattı

PKK'dan kaçan Helin isimli genç kız 5 yıl sonra teslim oldu. Sabah Gazetesi'nden Özgü Cebe imzalı habere göre Helin, "Beni Diyarbakır’da 15 yaşındayken atletizm öğretmenim kandırdı. Önce HDP il binasına, oradan da Kandil’e götürdüler." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Kuzey Irak'taki Gara Dağı'ndan fırsatını bulup kaçan ve Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim olan Helin K. hakkında Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Helin, örgüt içinde geçirdiği 5 yıllık kâbus dolu hikâyesini anlattı.

Genç kızın ifadesinden detaylar; Beden eğitimi öğretmenimiz, aynı zamanda atletizm takımında hocam olan Sadettin beni atletizm yarışlarına götürüyordu. Nevruz günü sınıfa gelerek, 'Çocuklar bugün Nevruz kutlamalarına katılabilirsiniz' dedi.

Orada Apo posterleriyle PKK bayraklarını gördüm, öğretmenim tavsiye ettiği için suç olduğunu düşünemedim. Yine atletizm yarışından dönünce bir gece öğretmenimizin evinde kaldık. Bize 'Kobani'ye destek için miting var. Ailelerinizi de ikna edip gidin' dedi.

Öğretmenimiz bir başka gün bu kez o tarihte Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'ın atletizm öğrencilerini davet ettiğini söyledi. Belediyeye gittiğimizde öğretmenimiz beni Kışanak'a parmağıyla gösterip örgütü kastederek, 'Başkanım bunun abisi de orada' dedi.

Çünkü örgüte katıldıktan sonra Suriye'de ölen ağabeyim de beden eğitimi öğretmenimiz Sadettin'in öğrencisiydi. Sadettin öğretmen, öğrencilere para dağıtırken, bana 50 TL fazla verdi.

HDP il binasından Gara Dağı'na

Mahsun adında bir akrabamızın HDP kanalıyla örgüte katıldığını öğrenince ben de il binasına gittim. Sonra birlikte parti binasından çıkıp başka bir eve gittik.

Burada iki kişi daha bekliyordu. Sonra Cudi Dağı'na buradan da Kuzey Irak'taki Gara Dağı'na götürüldüm. Bana suikast eğitimi, ev ve sokak baskınları, şehir savaşları ve yakın dövüş eğitimi verdiler. Kerkük'te bize anti terör eğitimini İtalyan uyruklu eski üst düzey askerler veriyordu."

ÖNCEKİ HABERLER
Kırmızı Oda istismarı ortaya çıkardı! "Babam sen uyurken beni taciz ediyor"
Kütahya'da hemşire çocuğa dehşeti yaşattı: Oğlum kan revan içindeydi
İzmir Büyükşehir Belediyesi 4 yaşındaki çocuğa icra başlatmıştı! O aile konuştu
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Alman mevkidaşına Kuzey Akım 2 projesine karşı olduklarını aktardı
Bolu'da yolcularla tartışan kişi otobüsten indirildi yolun karşısına geçerken can verdi
Kuzey Kore Joe Biden döneminde ilk balistik füze denemesini yaptı
FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle aranıyorlardı! Eski 4. sınıf emniyet müdürü ile eşi yakalandı
Gram altın 600 liraya çıkacak! Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş tarih verdi 'bekleyin' dedi
Abdulkadir Selvi'den yeni kabine kulisi: Erdoğan’dan başka kimsenin bilgisi yok
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan önemli açıklamalar: AB üyeliği stratejik hedefimiz
Yorumlar