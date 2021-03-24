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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun ilk icraatı! Doğan Başar'ı geri getirdi

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun ilk icraatı, Ağbal’ın kızağa çektiği eski Bank Asya uzmanı Doğan Başar’ı yeniden İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü görevine atamak oldu.

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Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan AK Parti eski Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Sözcü gazetesinde yer alan habere göre ilk icraatında eski Başkan Naci Ağbal'ın göreve getirdiği İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hüseyin Aktay'ı görevden aldı. Kavcıoğlu, Aktay'ın yerine Ağbal'ın kızağa çektiği Doğan Başar'ı yeniden atadı. 

Naci Ağbal'la arası açık olduğu bilinen Kavcıoğlu'nun piyasalara güven kazandırmak adına ilk icraatının ne olacağı merakla bekleniyordu. Henüz piyasalara dönük bir hamle yapmayan Kavcıoğlu  ilk iş olarak Ağbal'ın görevden alıp kızak görev olan danışmanlığa çektiği İnsan Kaynakları Genel Müdürü Doğan Başar'ı yeniden atadı. Ağbal, genel müdürlükte birinci yılını henüz dolduran Başar'ı geçen ocak ayında görevden alıp danışmanlık pozisyonuna çektikten sonra yerine genel müdür yardımcısı Hüseyin Aktay'ı vekaleten atamıştı.

Geçmişte Bank Asya'da çalıştı
Doğan Başar, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'ne ilk olarak 2020 Ocak ayında, dönemin Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal tarafından atandı. Eski genel müdür Sinan Binbir'in yerine yapılan bu sürpriz atamayla birlikte Başar'ın geçmişte Bank Asya'da Kariyer Planlama ve İşe Alım Uzmanı olarak çalıştığı bilgisi gündeme gelmişti.

Doğan Başar'ın çeşitli üniversitelerde Bank Asya'nın öğrencilere sunduğu kariyer fırsatlarını anlattığı ve “etkili CV hazırlama yöntemleri” ile “öğrencilerin iş başvurusu ve mülakat süreçlerinin verimliliği” konularında konferanslar verdiği öğrenildi.

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