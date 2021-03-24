Serhat Akın'dan olay Emre Belözoğlu ve Löw sözleri

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Serhat Akın, Erol Bulut'la yolların ayrılmasını gerektiğini belirtti. Serhat Akın, '''Sağdan soldan Löw'le anlaşıldığını duyuyorum'' dedi.

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Fenerbahçe'de gruplaşma olduğunun görüldüğünü söyleyen Serhat Akın, daha önce Erol Bulut ile devam etme kararı veren Emre Belözoğlu'nu eleştirdi. Sabah'a konuşan Serhat Akın, Low hakkında da bilgilerini paylaştı.

İşte Serhat Akın'ın açıklamaları; "Erol Bulut göreve gelmeden önce Tayfun Korkut ve Erol Bulut'un ismi konuşuluyordu. İkisi için de olumluydum ben. Hem Alman ekolünden oldukları için hem de Fenerbahçe'yi iyi bildikleri için ortaya çok güzel bir şey çıkar diye düşünüyordum ama burada Emre Belözoğlu'nu kimse konuşmuyor. Sonuçta sportif direktör kendisi, ona da hesap sorulmalı. Nasıl zamanında Comolli'ye yüklenildiyse Emre Belözoğlu'ndan da hesap sorulmalı.

''Bence onun da hesap vermesi lazım''

31 hafta geçmiş, sistem oturmamış, organize olamayan bir hoca var. Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray derbisini kaybettikten sonra Erol Bulut'u göndermek zorundaydı. Emre Belözoğlu çıkıp "Hocamızın arkasındayız" dedi. Bence onun da hesap vermesi lazım. Ali Koç'u zamanında çok destekledim. Yukarıda Allah var adam hem maddi hem manevi çok büyük destek verdi Fenerbahçe'ye. Ama bu şekilde yürümez. Derbiden sonra masaya yumruğunu vurması lazımdı.

''Ben sinirden evde deliriyorum''

Altay Bayındır derbiden sonra ağladı, Erol Bulut gülüyor. Ben sinirden evde deliriyorum. Gülme be kardeşim, taraftarı da deli ediyorsun. Tamam ben de Almanya'da büyüdüm, farklı bir kültür ama bu kadarı yapılmaz. Sen bu maçı alabilirdin. Fenerbahçe taraftarı senden 60 dakika boyunca bu baskıyı bekliyor. Altay seni kurtarmış.

''Sürekli aynı sistemi oynatıp, aynı değişiklikleri yapıyor''

Gidicekse de hayırlısı olur. Emre de hesap vermeli. Fenerbahçe şampiyon olur mu, olur. Ama bu saatten sonra Fenerbahçe'yi Erol Bulut değil, futbolcular şampiyon yapar. Son 5 dakikada Erol Bulut doping mi verdi de oyuncular öyle oynadı. Ben Erol Bulut'u çok iyi analiz ettim. Sürekli aynı sistemi oynatıp, aynı değişiklikleri yapıyor.

''Emre de hocasının arkasındaysa arkalı önlü giderler''

Samatta, Belçika'da 30 gol atmış, bu adamın nasıl 4 golü var. Sen bana bunları anlat, bunları bilmek istiyorum. Taraftar olarak bunu merak ediyorum. Niye şutu yok, Aboubakar'ın 15 şutu var. Maç sonrası bunları söylemeyip laylaylom yorumlar yapıyor. Hiç bunlara değinmiyor. Senin santraforların niye bir şut çekmedi ya. 1 şut var. Ozan attı, o da gol oldu. Ozan niye oynamıyor?. Gittikçe eline yüzüne bulaştırıyor. Karar Emre Belözoğlu'nun ise, Emre de hocasının arkasındaysa arkalı önlü giderler. Burası Fenerbahçe, deneme tahtası değil.

''O zaman sen de gideceksin''

Galatasaray derbisinden sonra Erol Bulut'u gönderseydin belki o hamle şampiyonluğu getirecek, herkes Emre'yi omuzlarda taşıyacaktı. Bayern Münih'i Bayern Münih yapan Uli Hoenes'tir. Futbol hamle oyunu, sen hamle yapacaksın. Caner, Erol Bulut'a 'bu takımdan bir şey olmaz' demiş, sen hala Erol'la devam diyorsun. O zaman sen de gideceksin. 'Yanlış karar verdik, seneye başka hocayla devam. Ahmet olmadı, Mehmet'le devam' düşüncesiyle böyle olmaz ki.

''Sağdan soldan Löw'le anlaşıldığını duyuyorum''

Joachim Löw'ün çok önceden biliyordum Almanya'yı bırakacağını. Mesut'u Almanya kazandırmış, Fenerbahçe'yi seviyor. Sağdan soldan Löw'le anlaşıldığını duyuyorum. Ben söylediğimde herkes kızdı. Ben çalışan değilim, bu işten bir çıkarım yok ki. Şu an futbolcu olsam ve kenarda Erol Bulut Mehmet Yozgatlı'yı görmek beni motive etmez. Ama Löw motive eder. Yüzde 10-20 formum artar. Ben Erol Bulut'un takımı ateşlediğini sanmıyorum. Fenerbahçe, Beşiktaş'ı isterse 5 dakikada nakavt edecek bir kadroya sahip. Ama Erol Bulut bu takımı çalıştıramadı.

''Bu takımı 15 puanla lider yapman lazımdı''

Samatta'ya 15-20 gol attırsaydın liderdi takım. Gençlerbirliği, Göztepe maçı Erol Bulut için önemli değil ama 3 maçı alsa 9 puan eder. O da liderlik demek Fenerbahçe için. Erol Bulut senin Alman ekolün var. Malatya ve Alanya'da başarı yakalamışsın. Bu takımı 15 puanla lider yapman lazımdı. Sergen Yalçın neler yapıyor. Aboubakar her yerden şut çekiyor, arayış içinde. Bu nasıl taktik kardeşim?

''Şu an Türkiye'nin bana göre en iyisi''

Beşiktaş ezici bir futbol oynamadı, Fenerbahçe çok geride karşıladı. Ozan bir girdi oyuna, Fenerbahçe 2-3 pasla 3 gol atacaktı. Altay gol de yiyebilirdi ama Altay bu yüzden Fenerbahçe kalecisi. Şu an Türkiye'nin bana göre en iyisi. Galatasaray defalarca Muslera sayesinde şampiyon oldu. Altay Bayındır, Rüştü gibi bir konumda şu anda. Volkan Demirel'den önde bir durumda. Defansta Szalai var. En iyi orta saha sende. Daha ne olacak yani.

''Fenerbahçe'de hırs yok, çaba yok''

Burak Yılmaz, Şenol Güneş'le 30 gol attı, Mario Gomez gol kralı oldu. Cenk Tosun oldu. Şenol hoca her sene çıkarıyor da sen neden yapamıyorsun. Erol Bulut derbi sonrası "Taktiği çalışamadım, Beşiktaş daha iyi hazırlanmış' dese 'Tamam' diyeceğim. Gençlerbirliği maçında VAR çizgisi diyor. Yüzde 100 haklısın ama 50 gol yemiş sonuncuyla oynuyorsun. Sen atacaksın 3-4 tane sonra VAR'da isterse çizgi değil çizgi film çizsinler. Gençlerbirliği öne de geçebilir. Bayern Münih de defalarca maçta geriye düşüyor. Fenerbahçe'de hırs yok, çaba yok. Bunu da hoca sağlayacak.

Daum ve Löw sözleri

Erol Bulut şimdi ayrılsa ne olacak ki! Galatasaray derbisinden sonra ayrılması gerekiyordu. Fenerbahçe hoca değişikliği yapsaydı, şampiyonluğun en büyük adayı olacaktı. Şu an da şampiyon olabilir. Christoph Daum, Galatasaray derbisi sonrası durumu toparlayacak bir hocaydı. Herkes 'Daum gelecek, Serhat yardımcı olacak' falan dedi. Ya ben nereden yardımcı olacağım kardeşim. Benim alakam yok. 'Löw olağanüstü olur' dedim. Adam dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu olmuş. Bizde kralı var da Löw'ü beğenmiyorlar. Karlsruhe'den beni Fenerbahçe'ye gönderen adam. Adam Fenerbahçe aşığı biri. Löw olursa da çok büyük olur.

''Elinde elmaslar var ama değerlendiremiyor''

Fenerbahçe'nin kadro çok uzun vadeli. Mesut Özil gibi bir oyuncu var. Bence çok büyük bir etki bırakacak Fenerbahçe'de. Herkes Alex'le kıyaslıyor ama Alex, Fenerbahçe'de Alex oldu. Gelirken bu kadar büyük değildi. Mesut bir dünya yıldızı. Mert Hakan bile farklı oynamaya başladı. Mert Hakan kötü değil ama Sivas'takinin yüzde 10'unu oynamıyordu. Mesut Özil geliyor yani insanın futbol oynamaya hevesi olur. Biz de zamanında Ortega, Hooijdonk, Alex'ten ilham aldık. Onlardan ilham alarak iyi futbolcu olduk. Gustavo bile gaza gelecek. Bence bu taşları Erol Bulut oturtamaz. Elinde elmaslar var ama değerlendiremiyor.

''Erol Bulut istifa etmez''

İstifa etmez. 'Şampiyon olacağım' diyor. Her şeyi analiz ediyorum. Erol Bulut'un bir tarafında da Alman düşüncesi var. "Cool" tarafını da seviyorum ama bunları geç yansıttı. Elindeki kadroyu biliyor, şampiyon olabilir ama bunları daha önce çalıştırmalıydı. Aslında tam Fenerbahçe hocası olması gerektiği gibi kendinden emin konuşuyor ama Fenerbahçe sanki lig 2 hafta önce başlamış bir takım gibi. Oyuncular ilk kez oynuyor, taktik aranıyor gibi. Beşiktaş'ta bir eksik görüyor musun? Sergen Yalçın oyuncularına güveni vermiştir. Aboubakar'a 'Sen Aboubakar'sın ya çık oyna, yap şovunu' demiştir. Adım kadar eminim. Sergen Yalçın, Fatih Terim yolunda ilerliyor. Türkiye'nin en önemli hocası olur. Oyuncular top oynuyor.

''Gruplaşma olduğu görülüyor''

Fenerbahçe'de bu oyun yok. Demek ki Fenerbahçe'de bir problem var. Kimseyle görüşmüyorum. Fenerbahçe bölünmemişse bir şey bilmiyorum. Belki Emreciler, Volkancılar vardır. Böyle bir şey varsa büyük sıkıntı. Bunu da Löw çözer. Gruplaşma olduğu görülüyor. Caner kim ki hocaya gidip 'Bu takımdan bir şey olmaz' diyor. Ben gidip Mustafa Denizli'ye böyle bir şey deseydim, bana bir tane çakardı. Fenerbahçe'de savaşçı ruhu yok. Beşiktaş maçında golü attıktan sonra bir tek Ozan Tufan bağırdı."