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Çorum'da sobaya atarken kömürlerin arasında buldu! Şaşkına döndü

ÇORUM'da sobaya kömür atmak isterken bulduğu cismi el bombası sanan Zeki Biler, emniyet güçlerine haber verdi. Bomba imha uzmanları yaptığı incelemede cismin sert kömür olduğunu tespit etti.

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Buharaevler Tek Ceviz Sokak’ta sobasını yakmak isteyen Zeki Biler, evinin kömürlüğüne indi. Soba için kömür alan Biler, kovada kömürlerin arasında el bombasına benzettiği bir cisim fark etti. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Gelen bomba imha uzmanları yaptığı incelemede, kovanın içinde bulunan cismin yuvarlak ve sertleşmiş kömür parçası olduğunu belirledi. Kömürlerin arasındaki cismin kendisini şüphelendirdiğini anlatan Zeki Biler, “Kovaya doldurduğum kömürü eve getirdim. Baktım kovanın içinde yuvarlak el bombası ya da gülleye benzer bir şey var. Elime aldım ve yıkadım, her ihtimale karşı polisi aradım” dedi.

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