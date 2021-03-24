BIST 1.414
DOLAR 7,92
EURO 9,37
ALTIN 441,19
HABER /  SAĞLIK
ADV Zekat berekettir, iyiliktir, rahmettir,  arınmaktır, şükürdür

Bilim Kurulu üyesi Hasan Tezer: Covid-19 aşıları bilim tarihinde en hızlı geliştirilen aşılardan

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, "Koronavirüs aşıları 2009 yılındaki pandemik influenza salgınında geliştirilen influenza aşılarından sonra bilim tarihinde en hızlı geliştirilen aşılar arasında" dedi.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer, Sağlık Bakanlığı'nın Twitter hesabından yayınlanan videoda, Covid-19 aşılarının nasıl bu kadar kısa sürede geliştirildiğini anlattı.

Prof. Dr. Tezer, koronavirüs aşılarının, 2009 yılındaki pandemik influenza salgınında geliştirilen influenza aşılarından sonra bilim tarihinde en hızlı geliştirilen aşılar arasında olduğunu söyledi.

"Bilgilerin yoğun şekilde paylaşılması..."

Bunun birçok sebebinin olduğunu kaydeden Prof. Dr. Tezer, "Koronavirüse sebep olan SARS-CoV-2 koronavirüs ailesine mensup bir virüstür. Virüsün biyolojisi, hareket yeteneği ile ilgili bilgiler zaten mevcuttu. 2020 yılının başlarında koronavirüs salgını ile birlikte virüsün genetik haritası hızlı şekilde ortaya dökülmüş ve çalışmalar başlamıştı. O süreçten itibaren bütün ülkelerin, Dünya Sağlık Örgütü'nün, kuruluşların, üniversitelerin işbirliği halinde olması çalışmaları hızlandırdı. Özellikle bilgilerin yoğun şekilde paylaşılması, ülkeler arasındaki işbirliği de buna sebep olmuştur. Teknolojik ilerlemeler de buna önemli bir katkı sağlamıştır.

Tanısal yöntemlerin geliştirilmesi, metodolojinin çok iyi şekilde kullanılması, tüm dünyada üniversiteler arası iş birliği, virüsün değişen yapısının dünyada paylaşılması aşının geliştirilmesinde özellikle önemli rol almıştır" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Çanakkale Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar covid-19'a yakalandı! İşte son durumu
UEFA'dan Beşiktaş kararı: Avrupa gelirinin yüzde 15'ine el koyulacak
Düzce'de kaçmaya çalışan sürücüye aracının değeri kadar ceza kesildi
3 gün önce başladı yeraltından ürkütücü sesler geliyor! Denizli'de mahalleli uyku uyuyamıyor
Dünyada bir ilk! Dudak uçuklatan fiyata satıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken'in yüzüne söyledi S-400 resti
Müzisyen Cem Adrian'ın babası Celal Filiz Edirne'de toprağa verildi
Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'ndan 'parti kapatma' mesajı: Nihayete ermeli
Sivas'ta zirveyi kaptılar! Türkiye genelinde ilk 10'a bile giremediler
'Kırmızı' lideri Samsun'da Covid-19 hastası pazarcı tezgah başında yakalandı
Yorumlar