BIST 1.402
DOLAR 7,91
EURO 9,40
ALTIN 443,01
HABER /  YEREL

'Kırmızı' lideri Samsun'da Covid-19 hastası pazarcı tezgah başında yakalandı

Demirören Haber Ajansı

'Kırmızı' kategoride zirveyi 3 haftadır bırakmayan Samsun'da koronavirüs testi pozitif olan E.A., (48) pazarda sebze-meyve tezgahının başında satış yaparken yakalandı.

Abone ol

Çarşamba Belediyesi'nde görevli zabıta memurları Doğuyaka Kapalı Pazar'ında denetim yapmaya başladı. E.A.'nın sebze meyve satışı yaptığı tezgahı denetleyen ekipler, pazarcının Hayat Eve Sığar (HES) kodunu sordu. E.A., telefonunun yanında olmadığını söyleyerek HES kodunu vermek istemedi.

Kimlik bilgileri üzerinden yapılan sorguda, kızının koronavirüs olması sebebiyle E.A.'nın da temaslı olarak karantina da olması gerektiği anlaşıldı. Yapılan detaylı sorgulamada ise E.A.'nın da PCR testinin pozitif olduğu öğrenildi.

Zabıta ekiplerince cezai işlem uygulanan E.A., Samsun il merkezinde karantinaya alınmak üzere yurda yerleştirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Çorum'da sobaya atarken kömürlerin arasında buldu! Şaşkına döndü
Sepp Blatter'e futboldan 6 yıl 8 ay men cezası
AK Parti Kongresi için koronavirüs eleştirileri! Melih Gökçek hepsine test yapıldı
İtalya Başbakanı Draghi'den Türkiye-AB ilişkilerinde 'olumlu gündeme' odaklanma çağrısı
Konya'da 6 yaşındaki kız feci şekilde öldü! Yürek yakan detay: 2,5 yıl önce...
Erdoğan'ın konuşma metninde bulunan ancak okumadığı 'İstanbul Sözleşmesi' kısmı
Darıca'da koronavirüsle mücadele yeni uygulama kapı kapı dolaşıp...
Gaziantep'te kan donduran görüntü! Öldürüp direğe astılar
AK Parti'de büyük değişim! Genel başkanvekili sayısı 2'ye, MKYK üye sayısı 75'e yükseldi
Ece Gürsel'den kötü haber: Bir yıl direndik ama...
Yorumlar