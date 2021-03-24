Samet Zili'den 2021 saç trendleriyle ilgili tüyolar

Londra’da yaşayan saç tasarımcısı Samet Zili, 2021 saç trendlerinde bu sezon kahküllü, bol kesimlerin ön plana çıkacağını ifade ederek, daha yüksek tepeden salaş ve feminen topuzların ve ensede at kuyrukların yılın favorisi olduğunu belirtti.

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2021'in saç trendlerini ve sağlıklı görünen saçların formülünü anlatan ünlü saç tasarımcısı Samet Zili, bu sezon kahküllü, bol kesimlerin ön planda olacağını kaydetti.

Zili, saç renklerinde ise daha sıcak kahvelere dönüş olacağını söyleyerek, “Uçlarında ise sıcak gölgeler altın balyajlar ön planda. Sarı tonları her zamanki gibi vazgeçilmezken bu sezon sarılar daha "kirli" yani sarının koyu tonları olacak. Yine geçen sezonki gibi bej, küllü kumrallar bu sezon da trendini sürdürürken, ombreler soğuk sarılar da yine trend olacak.” dedi.

“Saç tasarımında ten, cilt rengi ve yüz yapısı önemli”

Saç rengi ve kesimi yaparken kişinin ten, cilt rengi ve yüz yapısının çok önemli olduğuna dikkati çeken Zili, “En önemlilerinden biri de saç yapısı düz mü, kıvırcık mı, dalgalı mı, kalın ya da ince telli mi bu ayrımı yapmak çok önemli. Hatta biz saça fön ya da maşa yaparken bile yüz yapısına göre saçı şekillendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

''Benim tavsiyem profesyonel salon bakımlarıdır''

Zili, her zaman sağlıklı görünen saçlara sahip olmanın formülüne değinerek, “Bu saç cinsine göre değişir, bunun salonlarımızda analizini yapabiliyoruz. Saç da parmak izi gibidir, doğru bakım ve doğru teknikler kullanılması gerekir. İşlem yapılmış saça doğru ve profesyonel bakım şart. Benim tavsiyem profesyonel salon bakımlarıdır.” şeklinde konuştu.

“Herkes sarışın olma derdinde''

Kadınların saç bakımlarıyla ilgili yaptığı en büyük hatanın kendine yakışacak doğru saç rengini ve kesimini bulamamak olduğunu vurgulayan Zili, “Herkes sarışın olma derdinde. Belki yakışmayacak belki doğru tonlarda bir kumral daha çok yakışacak. İşte burada profesyonel bir göz gerekiyor.” dedi.

“Benin başarım memnuniyet fısıltısı”

Birçok ünlü isim ile çalışan Samet Zili, şunları söyledi: “Ünlüler moda ve trendlerin yakın takibindeler. Benim mesleğime bakış açım da böyle. Her gün gelişmeleri takip ediyorum, izliyorum, dünya starlarını ve saç trendlerini takip ediyorum. Mesleki bilgim ve tecrübemle bu bilgileri hemen hayata geçirebiliyorum. Sanırım ünlüler bu yüzden benimle çalışmak istiyorlar, daha önce çalışmadığım bir diğer ünlü ise diğer ünlü arkadaşının saçını gördükten sonra mutlaka geliyor. Benim başarım, tercih edilme sebebim memnuniyet fısıltısı.”

Mesleğe 13 yaşında kuaförde çırak olarak başladığını dile getiren saç tasarımcısı Samet Zili, zamanla insanlarla olan ilişkilerin, bir şeyler üretmenin, insanlarla paylaşmanın, saçlarla iletişimin hoşuna gittiğini ve 18 yıldır mesleğini severek yaptığını söyledi.