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AK Parti Kongresi için koronavirüs eleştirileri! Melih Gökçek hepsine test yapıldı

ANKARA 'da yapılan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'yle ilgili koronavirüs kuralları hiçe sayıldı eleştirileri yapıldı. Eleştirilere yanıt Melih Gökçek'ten geldi. Gökçek, 'solandakilere test yapıldı' dedi.

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AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor. Kongreye 11 siyasi partiden temsilci katılırken, delegeler de salonu tamamen doldurdu. Kalabalık nedeniyle kamuoyunda ve sosyal medyada koronavirüs önlemlerine uyulmadığı eleştirileri yapıldı. 

Salonda tek bir Covidli yok
İddialara yanıt veren isim Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek oldu. Gökçek sosyal medya hesabından şunları yazdı:
-Böyle büyük bir salonda toplantığımız için bizi tenkit ediyorsunuz. Biz bütün delegelere dün genel merkez de Covid testi yaptırdık. Salona giren tek bir covitli delege yok"

AK Parti'nin genel merkezindeki testlerin dün sağlık bakanlığı elemanları tarafından yapıldığı öğrenildi. 

Tribündekilere test yapıldı mı?


Kongreye katılan delegelerin tamamı testten geçirilmiş olsa da tribünde yer alan AK Partililere bu testlerin yaptırılmadığı söyleniyor. Melih Gökçek açıklamasının altına gelen bu yöndeki eleştirileri yanıtsız bıraktı. 

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