Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken'in yüzüne söyledi S-400 resti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile ilk kez yüz yüze görüştü.. Görüşmede Çavuşoğlu, "S-400'ü aldığımızı ve bu meselenin bizim için bittiğini söyledik." dedi.

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NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Çavuşoğlu ile Blinken'in NATO karargahındaki ilk yüz yüze görüştü. Görüşmede Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz konularında etraflıca görüş alışverişi yapıldı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD'den terör örgütleri PKK ve FETÖ'yle ilgili taleplerini tekrarladı.

Görüşmeye S-400 damga vurdu

Çavuşoğlu ve Blinken, S-400 savunma sistemi konusunu da ele aldı. Toplantıda damga vuran konu başlığı ise S-400 oldu. Rus hava savunma sistemini Türkiye'den göndermeYE çağıran Blinken'e Çavuşoğlu, Türkiye'nin duruşunu anlattı.

Toplantı sonrası Türk gazetecilere görüşmenin ayrıntılarını aktaran Çavuşoğlu, S-400 kriziyle ilgili şunları söyledi0

"Türkiye için bittiğini söyledik"

"Blinken ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. S-400 meselesinin Türkiye için bittiğini söyledik. Bundan sonraki süreçte başta ABD olmak üzeri, ihtiyaçlarımızı karşılamak için müttefiklerimizle işbirliği içinde olacağımızı söyledik. ABD Dışişleri Bakanı'yla Türkiye ya da ABD'de daha geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleşmesi konusunda mutabık kaldık.

Çavuşoğlu, S-400 hava savunma sistemine ilişkin ise "S-400'lerin satın alındığını ve bu işin bittiğini bir kere daha söyledik" açıklamasında bulunarak bu konuda ikili düzeyde bir çalışma grubu oluşturulabileceğine işaret etti.

Türkiye'nin ileride hava savunmaya yönelik ihtiyaçlarını müttefiklerinden karşılamaya yönelik olumlu bir tutum içinde olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "ABD Dışişleri Bakanı'yla Türkiye ya da ABD'de daha geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleşmesi konusunda mutabık kaldık."

Afganistan Konferansı

Afganistan'da barış için Türkiye'de düzenlenecek toplantıya da değinen Çavuşoğlu, geçmişte Türkiye'de bir toplantı yapılması konusunda Afganistan yönetimi ile Taliban'ın talebinin bulunduğunu ifade etti.

Türkiye'de düzenlenecek toplantının, Katar'ın başkenti Doha'da yürütülen görüşmelere bir alternatif olmadığını kaydeden Çavuşoğlu, "Doha'ya alternatif platform istemiyoruz, destekleyici bir toplantı gerçekleştirmek istiyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Taliban-Afganistan yönetimi arasında mutabakat zaptı imzalanması beklentisi bulunduğuna da vurgu yaparak şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda tüm taraflarla görüşüyoruz. Afgan yönetimiyle de görüşüyoruz, Dışişleri Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal da iki hafta önce Doha'daydık başta Molla Baradar olmak üzere Taliban yetkilileriyle görüştü. Tüm taraflarla görüşüp bir an önce tarihi belirlemek istiyoruz."

Blinken'la da bu konuda birlikte çalışarak bir netice almak istediklerini teyit ettiklerini aktaran Çavuşoğlu, "Afganistan Konferansı'nı nisan ayı içerisinde gerçekleştirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.