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Adana'da havada görünce telefona sarıldı! Hayatının hatasını yaptı

Demirören Haber Ajansı

ADANA'da aracıyla seyir halindeyken polis helikopterinin cep telefonuyla çeken sürücüye, ekipler tarafından 315 TL ceza kesildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus- Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep istikametine doğru hava destekli trafik kuralı ihlali ve pandemi uygulaması yaptı. Yolda otomobiliyle ilerleyen, isminin Arif Cebe olduğu öğrenilen sürücü, hareket halindeyken cep telefonu ile uygulamada görevli helikopteri görüntüledi. Bu sırada helikopterdeki polis, sürücünün kural ihlali yaptığını uygulama noktasındaki ekibe bildirdi. 

Plakası bildirilen otomobil, uygulama noktasına girdiği anda durdurularak, sürücüsüne hareket halindeyken cep telefonu kullanmaktan 315 TL ceza kesildi. Ceza yazılan sürücü, helikopteri merak edip çektiğini, telefonla görüşme yapmadığını söyledi. Uygulamada görevli polis ise helikopter tarafından görüntülenip kural ihlalinin belirlendiğini belirtti.

"Ben denedim siz denemeyin"
Sürücü, polisle görüşmesinin ardından cep telefonunu çıkararak çektiği videoda, "Arkadaşlar Adana otoyol girişinde helikopter uçuyor. Ben de onu merak ettim telefonum ile çekmeye çalıştım. Helikopteri çekmenin sonucu 315 lira. Ben denedim siz denemeyin" dedi. Sürücünün sosyal medya hesabından, "Ben helikopteri çekerken o da beni çekmiş, ceza yedim" yazdığı da görüldü.

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