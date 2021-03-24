Aydın'da 19 yaşındaki genç banyoda feci şekilde can verdi
AYDIN'da, banyoda düşüp başından yaralanan 19 yaşındaki Furkan Oran, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Abone ol
Olay, dün akşam saatlerinde Zafer Mahallesi Kemer bölgesinde meydana geldi. Furkan Oran, iddiaya göre banyoda düşüp, başından yaralandı. Ailesinin ihbarı üzerine eve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekibince yapılan ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Oran, doktorların tüm çabasına rağmen bugün yaşamını yitirdi. Oran'ın cenazesinin Bozdoğan'da toprağa verileceği öğrenildi.
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