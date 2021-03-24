BIST 1.414
DOLAR 7,93
EURO 9,37
ALTIN 442,21
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
ADV Zekat berekettir, iyiliktir, rahmettir,  arınmaktır, şükürdür

Bilim insanları tespit etti! Mars uzaya su sızdırıyor

Bilim insanları, Mars'ın mevsim değişimlerinde yaşanan fırtınalar nedeniyle uzaya su sızdırdığını tespit etti. Ayrıca Kızıl Gezegen'in Güneş'e konumu da yüzeydeki buz halindeki suyun buharlaşmasını etkiliyor.

Abone ol

Güneş Sistemi'ndeki Kızıl Gezegen olarak adlandırılan Mars'ta halen su bulunduğu görüşü yaygın.

Yaklaşık 1 milyar yıl önce sıcak ve nemli olan gezegen bugün yaşama elverişli değil. Son olarak iki bilim insanı yaptıkları araştırmada Mars'ın halen tuttuğu az miktarda suyun uzaya sızdığını tespit etti.

İki bilim insanı Anna Fedorova ve Jean-Yves Chaufray, Avrupa Uzay Ajansı'ndan aldıkları verileri işledi. Fedorova çalışmaya ilişkin, "8 Mars yılı boyunca incelenmemiş olan yerden 100 kilometre yukarıya kadar atmosferdeki su buharını çalıştık" dedi. Bir Mars yılı, yaklaşık iki Dünya yılına denk geliyor.

Mars'ın Güneş'e yakınlığına göre atmosferdeki su buharının seviyesi değişiyor. Kızıl Gezegen'in Güneş'e en yakın olduğu nokta 333 milyon kilometre mesafede. Araştırma sonuçlarına göre Mars bu noktaya geldiğinde yerden 90 kilometre yükseklikte su buharı tespit edildi. En uzak noktada ise bu yükseklik 60 kilometreye düştü.

Mars'ın Dünya gibi atmosferini etrafında tutmaya yetecek bir yerçekimi bulunmuyor. Bu nedenle gezegen geçen milyonlarca yılda kuraklaştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Erol Bulut'un yerine Gallardo! Emre Belözoğlu sordu Simeone önerdi
Adana'da film gibi kovalamaca: 6 kişi saklandıkları patates tarlasında yakalandı
Türkiye’de geçen hafta Covid-19 vakası en çok düşen 2. il Gümüşhane oldu
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun ilk icraatı! Doğan Başar'ı geri getirdi
CHP’li Ovacık Belediyesi'nden işçilere yüzde 25 zam
Antalya'da kapıyı açınca şok oldu! Ölmeden önceki sözleri yürek burktu
Babası her şeyi anlattı! Eşi Beyza Nur Fidan’nın boğazını sıkmış
İlkokul mezunu yaşam koçundan şaşırtan savunma! Aşk acısına 625 bin TL almış
Vedat Muriqi, Lazio'da gözden çıkarıldı Fenerbahçe'ye gün doğdu
Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası'nda ikinci oldu
Yorumlar