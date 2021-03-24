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Son dakika Barış Pınarı bölgesinde 11 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

Bölgeye saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hâle getirildi.

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Kahraman Türk askerinin terörle mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

Saldırı ve sızma girişimlerini önleyen Mehmetçik, teröristleri bir bir etkisiz hale getiriyor.

11 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 11 PKK/YPG'li teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

"Huzur ve güven ortamını bozamayacaklar''
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 11 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.

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