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Trabzon'da dayısı genç kıza dehşeti yaşatmıştı! Yeni gelişme var

TRABZON'da üniversite öğrencisi yeğenini 4 saat boyunca rehin alan ağzında torpil patlatmakla tehdit eden dayı Emrah B., tutuklandı.

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Olay, geçtiğimiz pazar günü Ortahisar ilçesinde Kalkınma Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre üniversite öğrencisi S.H.B. anneannesinin evine gittiği sırada gelen dayısı tarafından 4 saat boyunca rehin alındı. O anları sosyal medyadan yayınlayan S.H.B. yardım çağrısında bulundu. Görüntülerde genç kıza yönelik tehdit ve hakaretlerde bulunan şüpheli, 4 saatin sonunda evden ayrıldı.

'Canımıza kıymadan lütfen bize yardım edin'
Savcılığa suç duyurusunda bulunan S.B.H., "Dayımın akıl sağlığı yerinde değil. Son dönemlerde de ilaçlarını kullanmadığı için şiddete çok eğimli oldu. Kafasında uydurduğu senaryolarla üzerimize sürekli yürüyor. Bizi tehdit ediyor. Hakaret edip, şiddette bulunuyor. Öldürmekle tehdit ediyor. Kapımızı sürekli kilitlemek zorunda kalıyoruz, korkudan dışarıya çıkamıyoruz. Dayım ‘benim raporum var. Size istediğimi yaparım. Bana bir şey olmaz’ diyerek üzerimize geliyor. Canımıza kıymadan lütfen bize yardım edin" dedi. Genç kızın şikayeti üzerine gözaltına alınan şüpheli, 'eve yaklaşmama' tedbiri ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'Ağzımda torpil patlatma girişiminde bulundu’
Sosyal medyada paylaşım yaparak yardım isteyen S.H.B. “Dayım tarafından anneannem ve ben 4 saat rehin alındık. Ölüm ile tehdit edildik. Ağzımda torpil patlatma girişiminde bulundu. Daha önce birçok dosyası olmasına rağmen sadece uzaklaştırma kararı ile serbest bırakıldı. Bir caninin tutuklanması için benim ya da ailemden birinin ölmesi gerekmiyor. Saatlerce psikolojik şiddet ve ölüm tehlikesi içindeydik. Yine bir can gitmeden yardım edin bana sesimi duyurun. Ben kendime yaşama ihtimali vermedim. Ölürken canım nasıl az acır diye düşündüm, acımasın diye dua ettim. Bugün yaşıyorum, yarın ne olacak?" dedi.

Cani dayı tutuklandı
Genç kızın sosyal medyadan yaptığı yardım çağrıları karşılık buldu ve Cumhuriyet savcılığı Emrah B’nin serbest bırakılmasına itiraz etti. Bir kez daha gözaltına alınan dayı, bu kez tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Sessiz kalmayan sesimi duyuran herkese çok teşekkür ederim'
S.H.B, dayısının tutuklanmasını, “Hepinizin sayesinde Emrah B. tutuklandı. Sessiz kalmayan sesimi duyuran herkese çok teşekkür ederim. Sosyal medyadan sesimi duyan ve sessiz kalmayan yetkililere de teşekkür ederim” ifadelerini kullanarak duyurdu.

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