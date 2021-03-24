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Fenerbahçe İSKİ'ye dava açtı

Fenerbahçe Kulübü, İSKİ'den gelen 247 bin 114 liralık su faturasına hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle dava açtı.

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Fenerbahçe Kulübü, hukuka aykırı şekilde fark faturası ödettiği iddiasıyla İSKİ’ye dava açtı. Hürriyet'in haberine göre; Normalde ödenmesi gereken tutardan çok daha yüksek fatura geldiğini ve 247 bin 114 lira fatura bedeli ödendiğini belirten kulüp avukatları, İSKİ’nin sebepsiz yere zenginleştiğini ileri sürdü.

İSKİ ise, yapılan işlemin mevzuata uygun olduğunu belirterek davanın reddini istedi.

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