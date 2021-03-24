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Manchester United, Mustafa Muhammed'in peşinde

Mısır basını, Manchester United'ın Zamalek'e Mustafa Muhammed'in Galatasaray'a transferiyle ilgili sözleşme detaylarını sorduğu ve genç golcüyle ilgilendiğini yazdı.

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Galatasaray, 4 milyon dolarlık opsiyonunu bir an önce kullanmazsa Mustafa Muhammed konusunda sıkıntı yaşayabilir. Mısır basınının haberine göre, Manchester United, Zamalek'e Muhammed'in Galatasaray'a transferiyle ilgili mukavele detaylarını sordu ve ilgisini iletti. Satın alma opsiyonu Galatasaray'da olmasına rağmen Muhammed'in yakın bir arkadaşı, "Opsiyon maddesinin aktif hale gelmesi, Mustafa'nın onayına bağlı." şeklinde konuştu.

Aynı kaynak, "Mustafa Muhammed, Galatasaray'ın opsiyonu kullanmasına onay vermezse Zamalek'e dönüp sonrasında da kulübünün iyi bir para kazanmasını sağlayabilir. Çünkü Zamalek'e karşı büyük bir sevgisi ve saygısı var." dedi.

Ortalık karışacak gibi gözüküyor
Eğer Sarı-Kırmızılı ekip vakit kaybetmeden 4 milyon doları ödeyip oyuncunun tapusunu alırsa bu problemi çözebilir. Sürecin uzaması halinde Mustafa Muhammed transferiyle ilgili ortalık karışacak gibi gözüküyor.

''Şimdi İngilizce öğreniyor ve gelişimi için çalışıyor''
Öte yandan Yeni Malatyaspor'un Mısırlı oyuncusu Karim Hafez, "Mustafa Muhammed'den kimse böyle bir performans beklemiyordu. Harika bir başlangıç yaptı. Şimdi İngilizce öğreniyor ve gelişimi için çalışıyor. Sadece bir sezon sonra daha büyük bir kulübe gideceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Manchester United iddiaları daha da güçlendi
Hafez'in Mısır basınına yaptığı açıklamanın ardından Manchester United iddiaları daha da güçlendi. İş tamamen Galatasaray Yönetimi'nde.

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