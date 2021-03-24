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Fransız polisi operasyon yaptı: 10 PKK’lı gözaltına alındı

Fransız polisinin düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK üyesi 10 kişinin gözaltına alındığı, yakalananlardan birinin kadın olduğu öğrenildi.

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Fransa basınının adli kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Paris terörle mücadele hakiminin talebi üzerine PKK'ya yönelik operasyon düzenlendiği kaydedildi.

"Terör örgütü kurma ve finansmanını sağlama" suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında biri kadın, 10 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Resmi açıklama yapılmadı
Operasyonda evlere de baskın yapıldığı ifade edilirken, Fransa'nın güneybatısında 21 Şubat 2020'de terör örgütü PKK'ya finansman sağladığı gerekçesiyle 4 kişi hakkında soruşturma açıldığı aktarıldı.

Geçen yıl açılan soruşturma ile polisin düzenlediği operasyon arasında bağlantı olup olmadığının bilinmediği ifade edildi.

Söz konusu operasyona ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

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