Televizyon yıldızının canlı yayındaki şişe deneyi faciayla bitti!
İngiliz televizyon yıldızı ve dansçı AJ Pritchard (26), kendisi gibi dansçı olan 23 yaşındaki kız arkadaşı Abbie Quinnen'in içki şişesi ile deneyi çok feci sonuçlandı.
İngiltere'nin geç yıldızılarından AJ Pritchard, dansçı kız arkadaşıyla sosyal medyadan gördükleri bir deney yapmak istedi.
İçki şişesine ip bağlayıp ateşe veren çift, şişenin ikiye bölünmesini beklerken, şişe alev alıp patladı. Alevleri genç kadının üzerine sıçradı ve olanlar oldu.
AJ, ilk mudahele ile ateşi söndürdükten sonra, sağlık ekiplerini aradı.
AJ, ilk mudahele ile ateşi söndürdükten sonra, sağlık ekiplerini aradı. Görevliler ambulansın gelmesinin uzun süreceğini söylemesi üzerine AJ, kardeşi ile beraber Abbie'yi hastaneye kaldırdı. Yüzü ve vücudunun farklı yerlerinde üçüncü derece yanık oluşan Abbie, yoğun bakımda tedavi altına alındı.