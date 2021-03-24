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AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir açıkladı: Genel başkanvekili sayısı artacak

AK Parti 7'nci Olağan Kongresi bugün Ankara'da gerçekleşiyor. Kongre öncesi konuşan AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, genel başkanvekili sayısının artacağını ifade etti.

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AK Parti'nin, 7. Olağan Büyük Kongresi bugün saat 10.00'da Ankara Spor Salonu'nda başladı. Partiden, büyük kongre için 11 siyasi partiye davetiye gönderildi. Kongrenin sloganı "Türkiye için güven ve istikrar" olarak belirlendi.

Kongre öncesi NTV canlı yayınında konuşan AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, şunları söyledi:

''Yeni yüzler de olacak bir süredir görmediğimiz yüzleri de göreceğiz. Bugüne kadar bu partiyi taşımız isimler de olacak. AK Parti'nin toplumun her kesiminden temsilci olacak. ''

Kandemir, ayrıca genel başkan vekili sayısının artabileceğini ifade etti.

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