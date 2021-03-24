Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Takım, Dünya Kupası yolunda ilk maçına çıkıyor. Ay-yıldızlılar eleme grubunun ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya geliyor.

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A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında bugün Hollanda'yı konuk edecek. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

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Müsabakada, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Paul Tierney olacak.

Muhtemel 11

Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Taylan Antalyalı, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

Grubun diğer maçlarında ise Letonya-Karadağ ve Cebelitarık-Norveç karşı karşıya gelecek.