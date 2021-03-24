BIST 1.389
DOLAR 7,95
EURO 9,43
ALTIN 445,28
HABER /  GÜNCEL

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Blinken ile ilk kez yüz yüze görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile Brüksel'de bir araya geldi. İki bakan, Blinken'ın göreve gelmesinin ardından ilk kez yüz yüze görüştü.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile Brüksel'deki NATO karargahında bir araya geldi.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan iki bakan, Blinken'ın göreve gelmesinin ardından ilk kez yüz yüze görüşme yapıyor.

Çavuşoğlu ile Blinken daha önce 15 Şubat'ta telefon görüşmesi yapmış ve ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel meseleler, terör örgütleri FETÖ ve PKK/PYD, terörizmle mücadele, S-400, Suriye ve Doğu Akdeniz konularında değerlendirmelerde bulunmuşlardı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Adana'da 23 yaşındaki Emrullah’ın ilk öğretmeni Dilek hemşire oldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin üye sayısını açıkladı
Bakan Selçuk'tan İstanbul Sözleşmesi yorumu: Toplumsal ayrışmaya sebep olmuş bir metin
Furkan Korkmaz'dan galibiyete önemli katkı
Elon Musk Twitter'dan duyurdu: Artık Bitcoin ile Tesla alabilirsiniz
AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir açıkladı: Genel başkanvekili sayısı artacak
Akaryakıt istasyonlarında yeni nesil ödeme kaydedici cihaz dönemi
Tüketici güven endeksi Mart ayında yüzde 2.5 arttı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron iyice saçmaladı! Türkiye müdahale edebilir
Adana'da yaşandı! Biri ATM’de işlem yapan kişiyi darp etti diğerleri hesaptan para çekti
ABD'de kanalizasyon çukurunda mahsur kalan kadın günler sonra kurtarıldı
Yorumlar