Adana'da 23 yaşındaki Emrullah’ın ilk öğretmeni Dilek hemşire oldu

Bu nedenle okuma yazma öğrenemeyen Emrullah, geçen 5 Mart’ta yine rahatsızlanarak Çukurova Devlet Hastanesi birinci basamak yoğun bakıma kaldırıldı. Burada tedavi gören Adıgüzel, iyileşmeye başladığında hemşire Dilek Serin, kendisine prosedür gereği bir evrak imzalatmak istedi. Ancak Emrullah’ın, okuma yazma bilmediğini belirtmesi üzerine Dilek hemşire, kendi kızının da 1. sınıfa gitmesinden dolayı Emrullah’a okuma yazma öğretebileceğini söyledi.



