Adana'da 23 yaşındaki Emrullah’ın ilk öğretmeni Dilek hemşire oldu
ADANA'da yoğun bakımda tedavi gören ve okuma yazma bilmediği öğrenilen 23 yaşındaki Emrullah'a, hemşire Dilek Serin okuma ve yazma öğretti. Emrullah’a kırmızı kurdelesini de takan Serin, “Ben çok duygulandım. Bir insana dokunabilmek çok önemli. Bunu yaşayarak hissettim” dedi.
Emrullah Adıgüzel, küçükken geçirdiği ateşli hastalık sonucu astım, KOAH, akciğer ve kalp yetmezliği rahatsızlıkları ortaya çıktı. Bu rahatsızlıklar nedeniyle Adıgüzel bir türlü okula gidemedi. Ailesi bazı dönemlerde Adıgüzel’i okula göndermek istedi ancak bu sefer de iddiaya göre dönemin okul müdürleri onu okula kabul etmedi.
Bu nedenle okuma yazma öğrenemeyen Emrullah, geçen 5 Mart’ta yine rahatsızlanarak Çukurova Devlet Hastanesi birinci basamak yoğun bakıma kaldırıldı. Burada tedavi gören Adıgüzel, iyileşmeye başladığında hemşire Dilek Serin, kendisine prosedür gereği bir evrak imzalatmak istedi. Ancak Emrullah’ın, okuma yazma bilmediğini belirtmesi üzerine Dilek hemşire, kendi kızının da 1. sınıfa gitmesinden dolayı Emrullah’a okuma yazma öğretebileceğini söyledi.
Emrullah bu teklifi kabul ettikten sonra Dilek hemşire bir sonraki mesaisinde evden kızının kitap ve defterlerinden bazılarını alarak Emrullah’ın yanına geldi ve derslere başladı. Emrullah’a, Dilek hemşirenin mesai saatleri dışında diğer hemşireler de yardımcı oldu. 5 gün içerisinde okumayı öğrenen Emrullah’a kırmızı kurdelesini de ilk öğretmeni olan Dilek Serin taktı.
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Yücel Çomu ise Emrullah’a Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatının anlatıldığı kitabı hediye etti.