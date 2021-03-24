Fenerbahçe'de bir yıldız daha takımdan ayrılma kararı aldı

Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz'dan sonra Ferdi Kadıoğlu'nun da takımdan ayrılma kararı aldığı öğrenildi.

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Sezon sonumda sözleşmesi sona eren ve Alman ekibi Stuttgart ile sözleşme imzaladığı iddia edilen genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz takımda kalmamayı tercih etmişti. Ömer Faruk'tan sonra bir genç yıldızın da takımdan ayrılma kararı aldığı öğrenildi.

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu şoku yaşanıyor. Sarı- Lacivertli ekipte bir türlü istediği süreyi alamayan ve genellikle maçların son 10-15 dakikalık bölümünde oyuna giren Ferdi Kadıoğlu'nun Hollanda Ligi'ne geri dönmek istediği öğrenildi.

2022'de sözleşmesi bitiyor

Süper Lig devi Fenerbahçe ile 2022 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki kanat oyuncusu Ferdi Kadıoğlu için yönetimin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

Milli Takım kararı

Bu arada Ferdi Kadıoğlu'nun Hollanda basınına, Hollanda ile Türkiye arasında milli takım tercihini yakın bir zamanda yapacağını ifade etti.