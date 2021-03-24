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Türkiye dünya Covid-19 sıralamasını altüst etti! Worldometers listesine bakın

TÜRKİYE başarıyla sürdürdüğü Covid-19 ile mücadelede mutasyonlu virüs kabusu yaşıyor. Vakalar normalleşmeyle birlikte patlama yaptı. Dün açıklanan günlük vaka sayısı ile Türkiye, dünya sıralamasını altüst etti ve 4 numaraya çıktı.

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TÜRKİYE vaka sayısında patlama yapınca dünya sıralamasını da altüst etti. Dün açıklanan günlük Covid-19 vaka sayısı ile Türkiye Dünya sıralamasında 4. sıraya yükseldi. 23 Mart'ta açıklanan günlük vaka sayısına göre en çok vaka 84 bin 996 ile Brezilya'da görüldü. Onu 58 bin 705 vaka ile ABD takip ederken, 1.4 milyar nüfuslu Hindistan ise 47 bin 264 vaka sayısı ile takip etti. Türkiye ise 26 bin 182 yeni vaka sayısıyla dünya sıralamasında bir anda zıplama yaptı ve 4. sıraya yükseldi. 

İşte 23 Mart 2021'de açıklanan günlük vaka sayılarına göre dünya sıralaması:

Toplam vaka sayısına göre dünya sıralaması
Mutasyonlu virüsle vakaların patlama yaptığı Türkiye, toplam vaka sayısında listede hızla üst sıralara tırmanıyor. Dünya sıralamasındaki yerimiz 3 milyon 61 bin 520 toplam vaka ile 9 numara oldu. 

Ölü sayısına göre dünya sıralaması
Türkiye'nin hala pozitif olan tek verisi Covid-19 kaynaklı ölüm oranlarında görünüyor. Türkiye ölü sayısına göre dünya sıralamasında 19 numarada bulunuyor. Türkiye'de bugüne kadar 30 bin 316 kişi Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi. İlk sırada yer alan ABD'de ise ölü sayısı yarım milyonu geçti. 

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