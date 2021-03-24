Ankara'nın ne kadar suyu kaldı? DSİ açıkladı

ANKARA'ya su sağlayan barajlardaki doluluk oranı açıklandı. DSİ'den yapılan açıklamada hiç yağış olmaması durumunda bile seviyenin kentin 4 ayılık su ihtiyacını karşılayabileceği bildirildi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Ankara'daki barajlarda şu anda su sıkıntısı bulunmadığını ve barajların doluluk oranının yüzde 10,5 mertebesinde olduğunu bildirdi.

DSİ'den yapılan açıklamada, bugün itibarıyla kurum tarafından anlık izlemesi yapılan 381 depolamalı tesiste aktif doluluk oranının yüzde 37,7 olduğu ifade edildi. Söz konusu barajların içme suyu maksatlı olanlarının yüzde 48, sulama maksatlı olanlarının yüzde 40 ve enerji maksatlı olanlarının ortalama yüzde 37,8 aktif doluluğa sahip olduğu belirtilen açıklamada, Ankara'da ise şu an itibarıyla barajlarda su sıkıntısı bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Ankara'daki barajlarda doluluk oranı yüzde 10,5 mertebesindedir. Ankara'ya içme suyu temin eden barajların depolama kapasitesinin son derece büyük olması nedeniyle kentin su yeterlilik durumunun yalnızca doluluk oranları üzerinden değerlendirilmesi doğru olmayacaktır. Zira 1 milyar 500 milyon metreküp depolama hacmine sahip Ankara barajlarında şu an itibarıyla 147 milyon metreküp su bulunmaktadır." bilgisi verildi.

"En az 4 aylık ihtiyacı karşılayacak su var"

Ankara'da günlük 1,2 milyon metreküp su kullanıldığına ve hiç yağış olmaması durumunda bile barajlarda şehrin 4 aylık ihtiyacını karşılayacak su bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Mayıs ayıyla birlikte kar erimelerinin başlaması, barajlarımıza su girişlerinin hızlanması öngörülürken dolulukla alakalı bir sıkıntı beklenmemektedir." ifadelerine yer verildi.

Ankara İçme Suyu 2. Merhale Projesi Gerede Sistemi'nin inşasının 2019 yılında tamamladığı ve işletmeye alınarak ASKİ'ye devredildiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara'nın 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan ve DSİ tarafından inşa edilen Gerede Sistemi ile Bolu ili Gerede Havzası'ndaki sular, Işıklı Regülatörü ve 31,6 kilometre uzunluğundaki Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneli ile Çamlıdere Barajı'na cazibeli olarak aktarılmaktadır. Söz konusu tesisle Ankara'ya yılda ortalama 226 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edilmesi planlanmış olup şu ana kadar Çamlıdere Barajı'na yaklaşık 170 milyon metreküp içme ve kullanma suyu aktarılmıştır. Ayrıca Ankara'ya Kesikköprü Barajı'ndan pompajla su alma imkanı da vardır."