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Rıdvan Dilmen'e hakaret ettiği iddia edilen İbrahim Seten'e 2 yıl 4 aya kadar hapis istemi

Demirören Haber Ajansı

ESKİ futbolcu Rıdvan Dilmen'in, geçen yıl sosyal medyadan kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu spor gazetecisi İbrahim Seten hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Seten hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.

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İbrahim Seten, 12 Aralık 2020 tarihinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı. Bu paylaşım üzerine Rıdvan Dilmen, İbrahim Seten hakkında kendisine hakaret ettiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunun ardından savcılıkça başlatılan soruşturma tamamlandı.

''Hakaret kastı olmayan bir cümle''
İddianamede Seten'in ifadesinde, Rıdvan Dilmen'in kamuoyunda "şeytan" lakabıyla tanındığını, Fenerbahçe'nin bir mağlubiyeti sonrasında bir spor gazetecisi olarak mağlubiyetten sorumlu tuttuğu kişilere yönelik eleştiri sınırlarının aşmayan ve hakaret kastı olmayan bir cümle olduğunu, suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

2 yıl 4 aya kadar hapis istemi
İbrahim Seten'in 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret ' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. 

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