BIST 1.389
DOLAR 7,95
EURO 9,43
ALTIN 445,28
HABER /  AK PARTİ

AK Parti MKYK üye sayısı 50'den 75'e çıkarılıyor

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde, tüzükte yapılması planlanan değişiklikler kapsamında, genel başkanvekilliği sayısının 2'ye çıkarılması, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı kurulması da teklif edilecek.

Abone ol

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, kongre kapsamında parti tüzüğünde yapılması planlanan değişiklikler hakkında, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.  

Yazıcı, tüzük değişikliği kapsamında Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) 50 olan asıl üye sayısının 75'e, 25 olan yedek üye sayısının da 35'e çıkarılmasını önerdiklerini ifade etti.

Genel başkanvekilliği sayısına ilişkin de tekliflerinin olacağını söyleyen Yazıcı, "Genel başkanvekilliği statüsünün 2'den az olmamak üzere gerçekleştirileceği, yani 2 kişi yapılabileceğine ilişkin bir düzenleme getiriyoruz." dedi.

Yazıcı, bir diğer tekliflerinin de Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı kurulması olacağını dile getirdi.  

"Parti sözcülüğü" statüsüne ilişkin de bir tekliflerinin olduğunu belirten Yazıcı, "Parti sözcülüğünden, MYK üyeliği statüsüne getiriyoruz. Parti sözcülüğünün kurumsal yapı içerisindeki konumu belirlenmiş değildi. Bu içerikte düzenlemeler, genel kurul delegasyonuna sunulacak, onların kabul yönünde oy vermeleri halinde yürürlüğe girecek." diye konuştu.       

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'nın ne kadar suyu kaldı? DSİ açıkladı
Sultanbeyli’de Kaymakamlığın hazırladığı projelerle yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara sahip çıkılıyor
Türkiye dünya Covid-19 sıralamasını altüst etti! Worldometers listesine bakın
"65 yaş üstünde aşıya direnenler var" diyen Kemalettin Aydın, Haziran'ı işaret etti
Süveyş Kanalı karaya oturan kargo gemisi sebebiyle trafiğe kapatıldı
İzmir'de hastaneye gitti öldüğünü öğrendi yaşadığını ispat etmeye çalışırken 'ikinci kez' öldü
Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Blinken ile ilk kez yüz yüze görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin üye sayısını açıkladı
Bakan Selçuk'tan İstanbul Sözleşmesi yorumu: Toplumsal ayrışmaya sebep olmuş bir metin
Yorumlar