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BAE Maliye Bakanı Şeyh Hamdan bin Raşid Al Maktum vefat etti 50 yıldır görevdeydi

Dubai hükümdarı Çarşamba günü Twitter'da yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri maliye bakanı ve Dubai emirliğinin başkan yardımcısı Şeyh Hamdan bin Rashid al-Maktoum'un öldüğünü söyledi.

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BEA medyasında yer alan haberlere göre Al Maktum, 74 yaşında yaşamını yitirdi.

75 yaşındaki Şeyh Hamdan, Dubai'nin şu anki hükümdarı Şeyh Muhammed bin Rashid al-Maktoum'un kardeşiydi.

 1971'den beri Maliye Bakanlığı yapan Al Maktum'un birkaç aydır rahatsız olduğu söylendi ve Ekim ayında yurtdışında ameliyat olmuş Al Maktum'un ölüm nedeni ise açıklanmadı.

Dubai Medya Ofisi, yaptığı açıklamada Cenaze namazı (COVID) salgını nedeniyle aile üyeleriyle sınırlı olacak dedi.

Dubai hükümeti, Çarşamba gününden itibaren bayraklarla birlikte 10 günlük yas tutulacağını ve Perşembe gününden itibaren emirlikteki hükümet kurumlarının üç gün süreyle kapatılacağını duyurdu.

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