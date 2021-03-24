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"Kalaslı saldırgan" davasında karar! Beyoğlu'nda 5 TL'yi beğenmeyip dehşet saçmıştı

Galata Köprüsü alt geçidinde Hüseyin Sezer'i başına vurarak ağır şekilde yaralayarak ölümüne neden olan Doğan Uslu hakkında karar çıktı. 

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 BEYOĞLU'nda Galata Köprüsü alt geçidinde 2'si kadın 4 kişinin yolunu kesen ve yerden aldığı kalasla Hüseyin Sezer'i başına vurarak ağır şekilde yaralayarak ölümüne neden olan Doğan Uslu hakkında karar çıktı. 

Mahkeme, sanık Doğan Uslu'yu "Bir suçu işleyememekten duyduğu infal sonucu kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığa, "Nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan da ayrıca 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi. 

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