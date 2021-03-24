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Ümraniye’de silahlı saldırı! Yaralı hastaneye kaldırıldı, polis saldırganı arıyor

ÜMRANİYE'de müteahhit olduğu iddia edilen kişi, aralarında alacak verecek meselesi olduğu öne sürülen kişi tarafından caddede silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı, polis saldırganı arıyor.

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Olay, Atakent Mahallesi  Atakan Caddesi üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Müteahhit olduğu iddia edilen Şakir Y.,  Atakan caddesi üzerinde yürürken aralarında alacak verecek meselesinden husumetlisi olduğu öne sürülen bir  kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonrası Şakir Y.,  kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine  olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıp incelemelere başlarken, yoğun kanaması olan yaralıyı çevredeki vatandaşlar, ambulansı beklemeden otomobil ile çevredeki en yakın hastaneye götürdü.

Silah seslerini duyan İsmet Sucu” Olayı ben görmedim sadece üç el silah sesi duydum. Daha sonra olay yerine geldiğimde komşunun vurulduğunu duydum. Hastaneye götürülmüş” şeklinde konuştu.

Polis ekipleri silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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