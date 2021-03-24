Fatih Terim iki ismin biletini kesti Fenerbahçe'nin eski oyuncusunu alıyor

Galatasaray'da 2 futbolcu ile yollar kesin olarak ayrılacakken Fatih Terim gelecek sezonun transfer listesine 2 futbolcuyu dahil etti. Sol bek için temaslara başlanırken Fenerbahçe'nin eski oyuncusu için de hazırda bekleniliyor.

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Bir yandan şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, bir yandan da yeni sezonun kadro planlamasını yapıyor. Leipzig'den 1.5 sezon için kiralanan Marcelo Saracchi'nin yüksek bonservisi nedeniyle Uruguaylı sol beki kadroda düşünmeyen teknik heyet, Emre Taşdemir'in de kontratını uzatmak istemiyor.

UEFA anlaşması gereği bonservisi elinde olan isimlere yönelen idareciler, Patrick van Aanholt için ilk teması kurdu, masaya da teklifini koydu.

İngiliz ekibi Crystal Palace ile sezon sonunda kontratı bitecek olan 30 yaşındaki oyuncunun düzenli forma giymesi de Fatih Terim'in onay vermesine neden oldu.

3 yıllık sözleşme

Hollandalı sol bekin menajeri ile görüşen G.Saray, 3 yıllık sözleşme önerirken toplam 5.1 milyon Euro'luk teklifini de iletti. PSV Eindhoven altyapısından yetişen oyuncu Chelsea ile Premier Lig'e adım atmıştı.

Muslera'nın sözleşmesini uzatarak iç transfere başlayan G.Saray'da stoperler Marcao ve Luyindama ile de nikah tazelenecek. Yerlilerde ise iki isim için Fatih Terim 'Kalsın' raporunu verdi: Emre Akbaba ve Ömer Bayram.

İki isim yolcu

Şener ile yollarını kesin olarak ayıracak G.Saray'da müzmin sakat Emre Taşdemir yeni sezonda kadroda düşünülmüyor.

Emre Akbaba ve Ömer Bayram'la devam etmeye hazırlanan sarı-kırmızılı kulüp, iki oyuncuya da yeni sözleşmelerinde garanti ücretlerini TL olarak ödeyecek. Emre Akbaba ve Ömer Bayram'ın da önceliği de Galatasaray.

Kaleye Fenerbahçe'den takviye

Öte yandan Galatasaray'da 3. kaleci konumuna düşen Fatih Öztürk yeni sezonda kadroda düşünülmüyor.

İlk temas sezon sonu

Okan Kocuk'un yanına yerli genç alternatif arayan G.Saray'ın radarına Rize'den Tarık Çetin takıldı. Fenerbahçe altyapısından çıkan 1997 doğumlu Tarık'ı takip etmeye başlayan sarı-kırmızılı kulüp, sezon sonunu bekliyor. Tarık Çetin'in serbest kalması halinde Galatasaray devreye girecek.