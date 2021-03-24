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Aksaray'da bıçakladığı kocası ölen Leyla'nın ifadesi çıktı: Daha önce uyarmıştım

AKSARAY'da, çıkan tartışmada eşi Leyla Kayacı'nın göğsünden ve kolundan bıçakladığı Medine Kayacı 3 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Tutuklanan Leyla Kayacı'nın ifadesinde, "Daha önce de bana hakaret ediyordu. 'Seni öldürürüm' diye uyarmıştım" dediği öğrenildi. 

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Aksaray'da 2 yıl önce evlenen ve 5 aylık çocukları olan Medine Kayacı ile eşi Leyla Kayacı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Leyla Kayacı, eşi Medine Kayacı'yı bıçakla göğsünden ve kolundan yaraladı. Kaçmaya çalışan Leyla Kayacı, kendisini gören ve ne olduğunu soran komşularına, eşini bıçakladığını söyledi. Bunun üzerine eve gelen komşuları, Medine Kayacı'yı kanlar içinde yatarken buldu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Medine Kayacı, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Ağır yaralı olan ve 4 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakımda tedaviye alınan Medine Kayacı, dün gece saatlerinde doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Kayacı'nın cenazesi yapılacak otopsinin ardından bugün toprağa verilecek. 

'Daha önce seni öldürürüm diye uyarmıştım'

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Leyla Kayacı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Leyla Kayacı'nın ifadesinde eşini hakaret ettiği için bıçakladığını belirterek, ''Ailevi nedenlerde tartıştık. Tartışma sırasında bana hareket etti ve bıçakladım. Daha önceki tartışmalarımızda da bana hakaret ediyordu. 'Seni öldürürüm' diye uyarmıştım" dediği öğrenildi. 

Terk edip dönmüş

Kayacı çiftinin daha önce de birkaç kez kavga ettiği ve Leyla Kayacı'nın evi terk edip, ailesinin yanına yerleştiği, aile büyüklerinin ikna etmesi sonucu yeniden evine döndüğü öğrenildi. Çiftin oğlu da Medine Kayacı'nın ailesinde olduğu belirtildi. 

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