BIST 1.402
DOLAR 7,91
EURO 9,40
ALTIN 443,01
HABER /  SAĞLIK

Pfizer’dan koronavirüse karşı ilaç! Virüsün çoğalmasını engelliyor

Coronavirüsle mücadelenin kapsamı genişliyor. Koronavirüse karşı onay alan ilk aşının üreticisi Pfizer, COVID-19 hastalarına oral yolla verilebilecek bir ilaç geliştirilmeye başlandığını açıkladı.

Abone ol

Pfizer, COVID-19 hastalarına oral yolla verilebilecek bir ilaç geliştirilmeye başlandığını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada ilk laboratuvar çalışmalarında potansiyel vaat eden sonuçlar alındığı bildirildi. Virüsün hücrelerde çoğalmasını engellemesi beklenen ilacın, HIV ve Hepatit C gibi diğer viral hastalıkların tedavisinde de etkili olduğu söylendi.

Şirket ayrıca erken evre koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılabilecek bir başka ilaç üzerinde çalışıldığını da bildirdi.

"Hem aşı ile önlemel hem de virüsü kapanlar için..."

Konuya ilişkin açıklama yapan, Pfizer'in baş bilim sorumlusu Mikael Dolsten, “Covid-19 salgınıyla mücadele, hem aşı yoluyla önleme hem de virüsü kapanlar için hedefe yönelik tedavi gerektirir. Yeni tip corona virüsün mutasyona uğradığı ve Covid-19’un devam eden küresel etkisi göz önüne alındığında, hem şimdi hem de pandeminin sonrasında terapötik seçeneklere erişimin kritik olacağı görülüyor” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
BioNTech kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin: İnsan ömrü uzatılabilir
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri NASA'nın satın aldığı Rizeli uzaya araç gönderdi! SpaceX'in teklifini reddetti: 60 senede... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Adana'daki emekli çiftin cinayet şüphelisinin kan donduran ifadesi! Her şey para içinmiş
Fatih Terim iki ismin biletini kesti Fenerbahçe'nin eski oyuncusunu alıyor
AK Parti 7. Olağan Kongresi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve altın çağrısı
Hatayspor'dan açıklama: Boupendza 3 tane İrfan Can eder
Abdullah Avcı sonrası ligde en az gol yiyen takım Trabzonspor
"Kalaslı saldırgan" davasında karar! Beyoğlu'nda 5 TL'yi beğenmeyip dehşet saçmıştı
BAE Maliye Bakanı Şeyh Hamdan bin Raşid Al Maktum vefat etti 50 yıldır görevdeydi
Kütahya'da 'evimizi basıyorlar' diyerek ağlayan kadın konuştu
Fenerbahçe'de bir yıldız daha takımdan ayrılma kararı aldı
AK Parti MKYK üye sayısı 50'den 75'e çıkarılıyor
Yorumlar 3 yorum