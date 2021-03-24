Pfizer’dan koronavirüse karşı ilaç! Virüsün çoğalmasını engelliyor

Coronavirüsle mücadelenin kapsamı genişliyor. Koronavirüse karşı onay alan ilk aşının üreticisi Pfizer, COVID-19 hastalarına oral yolla verilebilecek bir ilaç geliştirilmeye başlandığını açıkladı.

Abone ol

Pfizer, COVID-19 hastalarına oral yolla verilebilecek bir ilaç geliştirilmeye başlandığını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada ilk laboratuvar çalışmalarında potansiyel vaat eden sonuçlar alındığı bildirildi. Virüsün hücrelerde çoğalmasını engellemesi beklenen ilacın, HIV ve Hepatit C gibi diğer viral hastalıkların tedavisinde de etkili olduğu söylendi.

Şirket ayrıca erken evre koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılabilecek bir başka ilaç üzerinde çalışıldığını da bildirdi.

"Hem aşı ile önlemel hem de virüsü kapanlar için..."

Konuya ilişkin açıklama yapan, Pfizer'in baş bilim sorumlusu Mikael Dolsten, “Covid-19 salgınıyla mücadele, hem aşı yoluyla önleme hem de virüsü kapanlar için hedefe yönelik tedavi gerektirir. Yeni tip corona virüsün mutasyona uğradığı ve Covid-19’un devam eden küresel etkisi göz önüne alındığında, hem şimdi hem de pandeminin sonrasında terapötik seçeneklere erişimin kritik olacağı görülüyor” ifadelerini kullandı.