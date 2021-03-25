7 dakikalık terörü önledi! NASA'nın satın aldığı Rizeli Elon Musk'ın teklifini reddetti
MARS'a gönderilen 2 uzay aracına imza atan bilim adamının Rizeli Prof. Dr. Behçet Açıkmeşe olduğunu biliyor muydunuz? Profesör Açıkmeşe, SpaceX teklifi neden reddettiğini, uzayın geleceğini anlattı.
Rizeli memur bir ailenin çocuğu olan Prof. Dr. Behçet Açıkmeşe Mars’a uzanan yolculuğunda imzası olan bir Türk... Mars'a inen Perseverance aracının
"algoritmalarını geliştiren" NASA'da görevli Prof. Dr. Behçet Açıkmeşe süreci DW Türkçe'ye anlattı. NASA'daki Türk profesör ABD'de aldığı eğitimi yarıda bırakınca hayatının yönü tamamen değişmiş... İşte Mars'a giden araçta imzası olan Prof. Açıkmeşe'nin serüveni:
Çocukluk yıllarıyla ilgili Açıkmeşe "1970'de Ardeşen'de doğdum. Babam devlet memuruydu, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde büyüdüm. Çocukluğumun bir kısmı Güneydoğu Anadolu'da geçti. İlkokulu Ünye'de, ortaokul ve liseyi Samsun'da okudum. Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümüne girdim." diyerek anlattı.
Hayatının değişim noktalarını anlatan Açıkmeşe "Asistanlık yaparken YÖK ve MEB'in açtığı yazılı sınavla girip burs kazanıp Amerika'daki Purdue University'e master ve doktora yapmaya gittim. Doktoraya makinede başladım ama yaptığım işten hoşlanmıyordum. O yıl 'Güdüm Kontrol Sistemleri' dersi alıyordum, çok hoşuma gitmişti. Matematiksel bir dersti ve ben bunu daha çok sevebileceğimi fark ettim." dedi.
Doktorasını yarıda bırakan Açıkmeşe "Doktoramı bırakıp daha önce hiç görmediğim bir konuda doktoraya başladım. Ben neyi istiyorsam onun üstüne düşen birisiyim." diye konuştu.