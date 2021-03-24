Dünyanın önde gelen stüdyo antrenman konsepti F45 Training Türkiye’de!

Günlük yaşamda yoğun ve hareketli bir tempo içine sıkışıp kalan birçok kişinin, en çok dert yandığı konu spor yapamamak ve bedensel gelişime yeterince zaman ayıramamak. Özellikle ofiste ya da evde çalışırken, saatler boyunca bilgisayar başında hareketsiz kalan kişiler için spor, olmazsa olmaz bir durum haline geldi. Dünya genelinde 2 binin üzerinde noktada yer alan yenilikçi bir spor zinciri olan F45 Training, bildiğiniz spor salonu kültürünün çok ötesinde, farklı bir yaklaşıma sahip.

Abone ol

Özellikle pandemi döneminde, insanların kısıtlamalardan ötürü eve kapandığı ve bedensel aktivitelerin fazlasıyla sınırlandığı bir dönemdeyiz. Functional Movement 45 min. fikrine dayanan F45 Training, spora ve spor salonlarına dair bildiklerinizi size unutturacak bir yapı sunuyor. Günde kendiniz için 45 dakika ayırmanızı isteyen F45 Training, stüdyo konseptli ve spor aletleri bakımından tam donanımlı stüdyolarında, ihtiyaç duyduğunuz yağ yakımı ve vücut direnci artırma deneyimini size sunuyor.

F45 Türkiye Genel Müdürü Mehmet Emin KİRİK, markanın yaklaşımını “Çok çalış az dinlen ilkesine sahip bir program sunuyoruz. Günlük yaşamda herkesin vakti değerli ve biz klasik bir spor salonundan farklı olarak, takım çalışması ile hedef odaklı çalışıyoruz. 45 dakika gibi bir sürede, 800 kalori yakımını hedefliyor, insanlar için riskli çalışma modellerini uzak tutarak, herkese hitap eden kontrollü ve etkili bir antrenman sunuyoruz” sözleri ile açıklıyor.

44 farklı antrenman ile hem yağ yakın, hem de vücut direncini artırın

F45 Training’in motivasyon odaklı antrenmanları olduğunu belirten Mehmet Emin Bey, markanın çalışma programının felsefesini ise şöyle açıklıyor:

F45 Training tüm dünya ile entegre olarak sayısı 2 binin üzerinde olan tüm stüdyolarında, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri kardiyo derslerini sunuyor. Yani yağ yakımını, vücudun sıkılaştırılmasını hedefliyoruz. Salı, Perşembe ve Pazar günleri ise dayanıklılık odaklı programlarımız var. Cumartesi de, 1 saatlik hibrit bir program uyguluyoruz. Stüdyolarımızda yer alan 9 farklı ekranda katılımcılarımızı doğru bir şekilde yönlendirerek, en iyi sonucu almayı hedefliyoruz. Amacımız spor yapan grubu, alanlarının en iyisi uzman antrenörlerimizle kontrol ederek, 45 dakikalık süre içinde en iyi sonucu almalarını sağlamak. 45 dakika süren bir egzersiz belki okuyunca sıkı gelebilir, etkisinin düşük olacağı düşünülebilir ama marka olarak, günlük yaşamda spora zaman ayırma konusunu düşündüğünde ‘bir türlü vakit bulamayanlara’, dar bir zaman içinde HIIT tarzında amaca yönelik yoğun bir program sunarak, ihtiyaçları olanı fazlasıyla sunuyoruz. Ayrıca F45 Training’de ders şematikleri aynı kalsa da, alanında uzman bir ekip tüm dünya ile aynı anda haftalık olarak ders içeriği ve hareketlerini değiştirmektedir. Bu da spor yaparken rutine düşme tehlikesini ortadan kaldırmaktadır. Yani F45 de katıldığınız hiç bir ders bir önceki ile aynı olmaz.

Herkes için uygun

Mehmet Emin KİRİK, F45 Training’in farklarından birinin de, CrossFit gibi daha ağır bir konsept içeren antrenman modeline yer vermemeleri olduğunu söylüyor ve “F45, CrossFit sunmuyor. Bununla birlikte, CrossFit’teki burkulma ve zedelenme gibi riskleri de beraberinde getirmiyor. Bizim farkımız, herkese hitap eden bir spor modeli sunmak. Lüks mekanlar yerine, spor odaklı ve sade stüdyolar yaratıyoruz. Burada slam ball, swiss ball, kettebell, resistance band, rope, barbell, dumbbell gibi aletler var, ancak elektrikli aletlere yer vermiyoruz, dolayısıyla koşu bandı da yok. Bizim amacımız, genci yaşlısı, kadını erkeği için kaliteli bir spor ortamı sunmak. Uluslararası sertifikalara sahip eğitmenlerimizle, 45 dakikalık programlarımızla fark yaratmak.

Dünyanın önde gelen spor franchise markalarından F45’te, stüdyolar sabah 6.45’te açılıyor ve 23.00’a kadar 45 dakikalık programlar, değişen eğitmenlerle sürüyor. Yani dilerseniz sabah, dilerseniz de iş çıkışında F45’e katılabilirsiniz. Özellikle yoğun iş temposu olan kişilerin, grup antrenmanlarında müzikli ve eğlenceli sosyal ortamdan çok keyif aldığı ifade ediliyor. Hedef odaklı, motive ve keyifli bir spor deneyimi için F45 merkezlerine giderek bilgi alabilirsiniz.

Mark Wahlberg ve David Beckham gibi isimler F45 Training’i Tercih ediyor

Dünya üzerinde 2 binden fazla stüdyosu bulunan antrenman konsepti F45 Training’i Ted, Transformers, Planet of the Apes, gibi filmlerle akıllara kazınan dünyaca ünlü Hollywood starlarından, Mark Wahlberg gibi isimler tercih ediyor. Futboldaki başarılarıyla ve karizması ile gönüllerde taht kurmuş David Beckham ise, yine F45 Training müdavimlerinden olan bir başka isim. Beckham ve Beckham gibi birçok ünlü olimpiyat sporcusu, film yıldızı, yoğun iş temposu içinde spor için F45 Training’i tercih ediyor...

Kendinize 45 Dakika Ayırarak Bir Fark Yaratabilirsiniz: İşte F45 Training İle Tanışmanız İçin 5 Neden

İş yerinde, okulda ya da günlük yaşamın koşturması içinde önemli bir gerçeği gözden kaçırıyoruz. O da, bedenimizin sağlığı için günlük spor ihtiyacımız. Dünya genelinde 2 binin üzerinde stüdyosu ile, teknoloji ile entegre bir antrenman deneyimi sunan F45 ile, hayatınızda ciddi bir değişim yaratabilirsiniz. Nasıl spor yapacağınızı bilmiyor musunuz? Yoğun tempo içinde, kendinizi geliştirmek için vakit yaratamıyor musunuz? O halde, dünyanın en hızlı büyüyen spor kültürü F45 Training ile neden tanışmanız gerektiğini anlatalım.

Sadece 45 dakika ayırın

Spor odaklı, sade ancak hedefe yönelik tüm ekipmanların yer aldığı bir stüdyoda, grupların spor yapmasını hedefleyen F45 Training, Functional Movement 45 mins. anlamına geliyor. Hangi tempoda yaşarsanız yaşayın, günlük ihtiyacınız olan hareketleri, uzman antrenörler eşliğinde ve kontrolünde yapabileceğiniz F45 Training’te motive bir şekilde, kaliteli ve sağlıklı yaşamak isteyen bir grubun parçası olacaksınız. 45 dakikasının her anı özel bir şekilde programlanmış, günlük hareketlerinizi temel alan antrenmanlarla, zamanınızı çok iyi bir şekilde değerlendirerek, ayırdığınız zamanın karşılığını alırsınız. Verimliliğini 2 bin’den fazla stüdyoda ispatlamış konseptiyle, F45 Training 600-800 kaloriyi bu kadar sürede yakmanın inanılmaz deneyimini sizlere sunuyor.

44 farklı ders ile ihtiyacınız olan program

“Çok çalış az dinlen” ilkesinin esas alındığı F45 Training’de, salonda ihtiyacınız olan her şey sizi bekliyor. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri cardio, Salı, Perşembe ve Pazar günleri ise dayanıklılık odaklı antrenman programı, stüdyoda yer alan büyük ekranlarla ve uzman kişisel antrenörlerle, harcadığınız zamanı en etkin şekilde değerlendirmenizi sağlayacak şekilde planlandı. Hız ve kontrolün ön plana çıktığı, 44 farklı ve sürekli değişen, güncellenen 45 dakikalık özel dersler spora ayırdığınız sürede en yüksek verimi almanızı sağlıyor. 45 dakika içinde 600 ile 800 kalori arasında yakma hedefine sahip etkin program, bedeninizin ihtiyaç duyduğu değişimi verecek.

Mark Wahlberg ve David Beckham gibi isimler de F45 Training’i Tercih ediyor

Fonksiyonel antrenman alanında fenomen haline gelen F45 Training’in dünya çapında ünlü müdavimleri de bulunuyor. Ted, Transformers, Planet of the Apes gibi filmlerden tanıdığımız Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Mark Wahlberg F45 Training’in en büyük tutkunlarından. Bir dönem dünyayı kasıp kavuran ve popülerliği ile adından söz ettiren, dünyaca ünlü futbolcu David Beckham da F45 Training’i tercih eden isimler arasında. Alanında başarıyı hedefleyen bir çok sporcu, kondisyon ve direnç antrenmanları ile öne çıkan F45 Training’i tercih ediyor.

Herkese hitap eden bir antrenman konsepti

F45 Training’in diğer spor egzersizlerinden farkı, herkes için faydalı bir spor deneyimi sunması. CrossFit kapsamında yer almayan bu program, yağ yakım ve vücudun direncini artırma hedeflidir. Bununla birlikte, antrenmanların CrossFit’te olduğu gibi burkulma gibi riskleri söz konusu değildir. Kardiyo ve direnç odaklı hibrit antrenman programları ile, F45 Training herkese göredir. Kadın, erkek, yaşlı ya da genç fark etmeksizin, 16 yaş üstü herkes bu programla başarı sağlayabilir.

Sabah 6.45 ile gece 23.00 arasında antrenörünüz ve antrenman stüdyonuz hazır

Dünyada Fonksiyonel Antrenman Konseptine yön veren bir marka olan F45 Training’de, antrenmanlar sabah 6.45’te başlar ve gece 23.00’a kadar, 45 dakikalık periyotlarla sürer. Bu süreçte spor salonunda ihtiyacınız olan tüm spor aletleri yer almaktadır. Alışılagelenin çok uzağında olan F45 Training, Stüdyolarında koşu bandına yer vermiyor. Asıl hedef, fonksiyonel antrenmanlar ile, günlük yaşamınızı daha konforlu hale getirmek. Sabah kalkarken zorlanmadan, sağlıklı ve zinde bir şekilde günde başlamanız için fonksiyonel antrenman tam da size göre. F45 Training, ihtiyacınız olanı size kontrollü bir şekilde ve yönlendirme esasına dayalı olarak sunar. Antrenmanlarla slam ball, swiss ball, kettebell, resistance band, rope, barbell, dumbbell, hammer gibi aletler kullanılmaktadır.

Günün stresini atın, sosyalleşin!

Birçok ülkede yer alan F45 Training konsepti, spor antrenmanlarına bambaşka bir bakış açısı getiriyor. Özellikle yoğun çalışan insanların, iş çıkışında dahil olduğu F45 Training’te müzik eşliğinde, kalori yakımına odaklı ya da direnç artırmaya yönelik antrenmanlar çok fazla seviliyor. Grup eşliğinde yapılan antrenmanlar, vücudunuzu daha dinç bir hale getirirken, eğlenceli spor ortamı sosyallik de sunuyor.

Yüksek yoğunlukta yağ yakımını hedefleyen, grup çalışması konseptine sahip, çok yönlü spor aletleri ve alanında uzman antrenörler ile siz de F45’in bir parçası olabilirsiniz. Hayatınız ne kadar yoğun olursa olsun, kendiniz için ayıracağınız sadece 45 dakika, büyük bir fark yaratabilir.