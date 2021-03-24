Bomba patladı sandılar Erzurum'da gün ağarınca ortcaya çıktı
Erzurum’un Çat ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına çok sayıda binanın çatısının uçmasına neden oldu.
Gece yarısından itibaren etkili olan şiddetli rüzgar Çat ilçesinde yıkıma neden oldu. İlçe merkezi ve bağlı köylerde bazı evlerin çatıları uçarken, çok sayıda ahır da hasar meydana geldi. Fırtına nedeniyle enerji nakil hatlarında da hasar oluştu. Çok sayıda mahallenin elektrik ve telefon bağlantısı kesildi.
Palandöken ilçesine bağlı Yunusemre mahallesinde Fadime Yılmaz, eşi ve 5 çocuğuyla evde uyurken büyük bir gürültüyle uyandılar. Fırtınanın şiddetiyle evin çatısının uçtuğunu ve duvarlarının yıkıldığını gören vatandaşlar, Yılmaz ve çocuklarını evden çıkardılar. Fırtına, şiddetiyle yıkılan duvarlar araç üzerine düşerek maddi hasar oluşturdu.
Ev sahibi Ferhat Yılmaz, “Sabah 5.30 sıralarında büyük bir fırtınayla çatımız uçtu. Uçan çatıyla birlikte duvarlarımız arabanın üzerine yıkıldı. Ev büyük bir tahrip aldı şuanda. Devletten büyük bir yardım bekliyoruz. Burada 8 nüfus yaşıyoruz, yaşlı babamız var. 5 kız çocuğumuz var. sabah ilk yetiştiğimde kapı açılmıyordu, neredeyse altında kalacaklardı. Yıkılan duvar tarafından dışarıya çıkardık” diye konuştu.
“Bomba patlamış gibi oldu”
Evde uyurken büyük bir gürültüyle uyandıklarını ifade eden “Fadime Yılmaz, “Yataktaydık bomba patlamış gibi oldu. Sesin üzerine kalkıp baktık ki çatılarımızın hepsi düşmüş. Çocukları alıp dışarıya çıktık. Herhangi bir yaralanmamız olmadı. Ev gitti, araba gitti. Maddi hasarımız çok” dedi.