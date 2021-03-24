Dolar/TL'deki yükseliş durdurulamıyor! 8 liranın üzerini test etti

Merkez Bankası'nda başkan değişimi sonrası yükselişe geçen dolar hareketli bir hafta geçirdi. Piyasaların açılmasıyla 8.04 seviyesine kadar tırmanan dolar/TL, güne 7.84-7.85 seviyesinden başlamıştı.

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Döviz piyasalarında dalgalanmaların boyu kısalsa da dün hareketli bir gün yaşandı. 7.70'in altında güne başlayan dolar/TL 7.95 civarında günü tamamlamıştı. Bu sabah da dünkü kapanış seviyelerinin hemen altında işlem gören dolar/TL, güne 7.93-7.94 bandında başladı. Piyasaların açılmasıyla birlikte, dolar/TL, yeniden 8 liranın üzerine tırmandı.

Gün içi en yüksek seviye olarak 8.0440'ı gören dolar/TL, saat 11.20 itibarıyla 7.9770'den işlem görüyor. Benzer grafikleri çizen ve 9.53'ü gören euro/TL, aynı dakikalar 9.4475 seviyesindeydi.

Finansal piyasalar Türkiye'nin kredi notunun iki kademe düşeceğini fiyatlıyor.

Finansal piyasalar, hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası (TCMB) başkanını görevden alarak ülkeyi yeniden kur krizine sürüklemesinin ardından, Türkiye'nin kredi notunun iki kademe düşürülmesini fiyatlıyor.

Türkiye'nin B- kredi notu

Veriler, son 10 yılda MDSS hareketlerinin aşağı ve yukarı yönlü kredi notu değişikliklerinden önce geldiğini, ancak genellikle fazla sert tepki verdiğini gösteriyor.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) Kasım 2020'deki 570 baz puandan 300 baz puanın altına kadar geldikten sonra pazartesi günü 150 baz puan kadar yükseldi. CDS bu sabah saat saatlerinde 460 puan seviyesinde.

Vatandaşlar döviz satışına başladı

Merkez Bankası'nda (TCMB) başkan değişiminin zor ve yeni kazanılmaya başlanan kredibilite yerine soru işaretleri ve güven endişelerini getirirken yabancı yatırımcılar artan risklere dikkat çekerek TL varlıklardaki payını sert azaltıyor.

Yabancıların yaklaşık 20 milyar dolar giriş yaptıkları Kasım 2020 başından geçen haftaya kadar döviz varlıklarını azaltmayı tercih etmeyen lokal yatırımcılar ise pazartesi günü 7.6 milyar dolar döviz satışı yaptılar. Bankacılar lokal döviz satışının pazartesi günü kadar olmasa da dün de devam ettiğini belirtiyorlar.