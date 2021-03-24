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Balıkesir'de salgında talep patladı sipariş yağdı! 350 bin TL'ye satılıyor

İhlas Haber Ajansı

Koronavirüs salgınıyla birlikte tekne satışlarında büyük artış gerçekleşti. Balıkesir'de son zamanlarda halk tipi fiber tekneler imal ettiklerini belirten Özcan, artan talebi karşılamak için geceli gündüzlü çalıştıklarını bildirdi.

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Burhaniye’de tekne imalatı yapan 64 yaşındaki Özcan Acar, deniz aşkı yüzünden tahsilini yarıda bırakırken, yaklaşık 47 yıldır tekne imalatı yapıyor. Son zamanlarda kameralı fiber tekneler yapan Özcan, pandemi sürecinde teknelere olan rağbetin arttığını söyledi. Talebi karşılamakta zorlandıklarını anlatan Özcan, tekneleri büyüklüğüne göre 65-70 bin ile 350 bin lira arasında sattığını kaydetti.

Tekneleri Avrupa’ya göre ucuza mal ettiklerini ifade eden Acar, “Pandemi başladıktan sonra insanlar denizde tatil yapmak ve stres atmak için teknelere merak sardı. İddialı bir şekilde bunları satın almaya başladılar. Bizde kendimizi geliştirerek tamamı polyesterden halk tipi tekneler yapmaya başladık. Bu işe oldukça iddialı bir şekilde girdik. Son derece başarılı tekneler çıkarmaya başladık. Talep de çok fazla oldu. Geçtiğimiz dönemlerde yılda 8-10 tekne siparişi olurken, pandemi döneminde bu rakam 30’u geçti." diye konuştu.


"65-70 bin liradan 350 bin liraya kadar teknelerimiz mevcut"
Sözlerinin devamında Acar "Gece gündüz bunları yetiştirmeye çalışıyoruz. Ben eğitimimi bile bırakıp bu işe başladım. Son yıllarda Avrupa’dan tekne getireceğimize kendimiz çok daha ucuza tekneler yapmayı başardık. Bunun için çok mutluyum. İnsanlarda çok mutlu. Biz burada 6-7 kişi istihdam ediyoruz. Ekibi daha da artırmak istiyoruz. Ancak eleman bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Zamanla yarışarak bu tekneleri yapıyoruz. Teknelerimiz herkese hitap edebilsin diye 3-4 ayrı kategoride plânlıyoruz. 65-70 bin liradan 350 bin liraya kadar teknelerimiz mevcut. Deniz hayattır diyorum. Deniz, herkesin stresini alan ve hastalıkları gideren bir ilaçtır” dedi.

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