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Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Ali Arif Özzeybek CHP'den istifa edip AK Parti'ye katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanlarından Dr. Ali Arif Özzeybek, CHP'den istifa edip AK Parti'ye katıldı.

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AK Parti'nin 7'nci olağan bülük kongresi düzenlenirken sürpriz bir gelişme yaşandı. 24 Haziran 2018 seçimlerinden sonra istifa eden Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Dr. Ali Arif Özzeybek, AK Parti'ye katıldı.

7 yıl Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isimlerden biriydi

1964 Ankara, Karaşar doğumlu olan Özzeybek Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini bitirdi. CHP Parti Meclisi üyeliği de yapan Özzeybek, 2011'den beri Kılıçdaroğlu'nun danışmalığını yapıyordu. Özzeybek o dönem istifa dilekçesinde şu ifadelere yer vermişti:

"Kılıçdaroğlu hayal kırıklığına uğrattı"

"Parti liderliğinin siyaset yapma tarzı, beni ve ihtimal ki temiz his ve kanaatlerle CHP ailesine katılmış sayısız yurttaşı da hayal kırıklığına uğrattı. Bu şartlar altında vatandaşlara söyleyecek yeni sözlerimiz kalmadı. Siyaset çözüm üretmek için vardır ve üretemediğinde halkın önünden çekilmek siyasi ahlak gereğidir. İnandırıcılık krizi en son 24 Haziran seçimlerinde açıkça ortaya çıktığı üzere sayısız seçim yenilgisini de beraberinde getirdi. Sayın Kılıçdaroğlu, bu kötü gidişi durduracak hiçbir ciddi tedbir almadı. Özgürlük, demokrasi, adalet, bereket ve toplumsal barış ideallerine sıkı sıkıya bağlı bir siyasetçi olarak CHP içerisinde siyaset yapma olanağım günden güne tükendi. Tüm bu sebeplerle CHP üyeliğinden ve Genel Başkan Başdanışmanlığı görevinde istifa ediyorum."

"Süleyman Soylu candır" paylaşımı

Danışman Özzeybek'in istifasından sonra Twitter hesabında "Süleyman Soylu candır." paylaşımında bulunmuştu.

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